房協與數碼港房地產科技共享工作室啟用　13間初創企業率先進駐

香港房屋協會與數碼港昨日(7月31日) 於房協位於北部都會區的新辦事處「房協中心」，為攜手成立的全港首個房地產科技共享工作室舉行啟用禮，率先在北部都會區啟動房地產科技發展。該共享工作室命名為Smart-Space PropTech，自7月起已有13間初創企業陸續進駐，開發創新的房地產科技產品及方案，並進行概念驗證和測試。



房協表示，共享工作室設於房協位於粉嶺新成立的區域辦事處，佔地兩層，總面積達8,000平方呎，全天候開放，設有各種類型和大小的工作空間，包括商務辦公室、固定工作站、靈活辦公桌，還設有靈活設置模式的展示區、會議室、休閒空間，配備先進視訊、5G高速網絡及4K直播視聽系統及完善的網絡技術支援服務，以切合不同初創企業的需要。

工作室亦率先實地採用數碼港初創企業研發的創新科技產品，包括辦公室機械人和智慧電話亭；工作室希望創造智能及健康的工作環境，在選材上採用綠色認證及可循環再生物料，達到可持續營運。

房協和數碼港的合作先為期五年。房協會為初創企業提供開發資助、安排專業人員分享房屋發展及管理的知識和經驗；初創企業亦可於房協轄下的出租屋邨及商廈作實地測試。數碼港亦會提供創業指導及舉辦活動，啟發初創企業開發和實踐與房地產相關的創新科技產品及方案，並推動業界數碼轉型，鼓勵年青人投身創科，建構智慧城市。

啟用禮由房協行政總裁陳欽勉及數碼港行政總裁任景信主禮，出席嘉賓包括政府北部都會區統籌辦事處署理主任翁佩雲、香港房地產科技協會主席陳頴光、房協及數碼港管理層和各初創企業代表。

陳欽勉表示，房協開設首個房地產科技共享工作室，藉着資助和培育本地初創企業的年輕科技人才，鼓勵創新思維開發房地產相關的方案．例如透過物聯網、大數據、人工智能及方塊鏈等新技術應用，發展智慧建築及創新的樓宇維修保養方案，並希望將開發成果應用在房協轄下的出租屋邨和物業，創建與時並進的優質居住環境。他指房地產共享工作室的啟用，標誌着創科及房地產業界於北部都會區建立共同協作的生態圈踏出一步，積極支持政府將北部會區發展為驅動創科產業的新引擎。

任景信表示，非常高興與房協合作推出的共享工作室正式啟用，13間初創落戶共享工作室，助他們取得資金完成概念驗證，更有機會於房協物業率先應用創新方案，展示創科成效，引領業界廣泛採納科技成果。北部都會

區是推動創科產業發展的重要基地，數碼港與房協將繼續緊密合作，專注研發與智慧大廈、物業管理、智慧家居、建築科技、綠色科技等相關科技，全力帶動北部都會區的創科生態圈及智慧城市發展。