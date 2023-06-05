40間港大初創企業分享科研成果轉化 張翔：要有宏大的夢想

香港大學今天（5日）舉行「Dream On 2023」創新創業日，40間港大衍生初創公司設置展覽攤位，介紹科研成果和轉化，現場亦舉行了三場專題討論環節，由參與初創企業的港大成員分享如何把研究發明，轉化成爲具影響力的初創企業，包括手術機械人等。會場亦設有企業即場配對環節。



港大校長張翔在致辭時，鼓勵港大成員要有宏大的夢想，發揮深度創意及堅毅保持靈活的應變力。



研究發明轉化為初創企業 會場設企業即場配對

香港大學今天舉行「Dream On 2023」創新創業日，四十間港大衍生初創公司，來自港大兩個支援初創企業的計劃—— DeepTech 100及TSSSU@HKU，設置展覽攤位並介紹科研成果和轉化。

現場亦舉辦三場以港大成功初創為主題的專題討論，由港大成員的科創企業家介紹科研成果，以及分享如何把研究發明，轉化成爲具影響力的初創企業，當中包括手術機械人和挽救性命的新藥物等。此外，會場亦設有企業即場配對環節，讓企業家、投資者與初創企業商談合作的機會。

香港大學科創中心提供一站式創業支援平台

港大副校長（研究）申作軍在活動中宣佈，香港大學科創中心（Techno-Entrepreneurship Core, TEC）及港大創業引擎基金正式啟動。TEC為港大成員提供一站式創業支援平台，協調校内校外不同的創業資源產生協同效應，推動科創發展和創業，為學生、教職員及校友提供理想的創業生態環境，鼓勵他們發揮潛能實踐抱負。

港大創業引擎基金孕育企業家思維

另外，港大創業引擎基金設立的目的是孕育企業家思維，透過投資協助具顛覆性的創新科技轉化，以發揮對人類社會深遠有意義的影響。通過與投資者和相關持分者合作，基金將作為長期持久本，支持深科技初創企業，並鼓勵風險投資家投資先進技術。

港大校長張翔：要有宏大的夢想

港大校長張翔在致辭時，鼓勵港大成員要有宏大的夢想，發揮深度創意及堅毅保持靈活的應變力。他重申港大啟發及裝備學生、畢業生及科研學者，為香港、國家以至全球帶來積極轉變的承諾。

創新科技及工業局局長孫東感謝港大對卓越科研成果的不懈追求，以及將深度技術轉化為具影響力的解決方案的努力，相信其貢獻鞏固香港的創科生態圏，並帶來深遠的影響。