別府拉麵最後店3.24結業　主廚到場緬懷　熟客稱質素降但承載回憶

在港屹立28年，曾帶領香港掀起一股拉麵熱的「別府拉麵」，其位於青衣的最後一間分店營業至周日（24日），有餐廳主廚與家人朋友一同入店內用餐以緬懷過去28年做拉麵的時光。亦有熟客得知結業消息，特意到店用餐後拍照留念，告別過往回憶，「對呢間店有感情。」



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「別府拉麵」於最輝煌時期在多區如銅鑼灣、尖沙咀、荃灣等地開設分店，以「地獄拉麵」而成功在港帶領辛辣拉麵風潮，一晃28年，位於青衣的最後一間分店亦難逃結業命運。

由餐廳開業至今，擔任主廚的大中哥於店舖工作28年，今日趁休息特意邀請家人朋友一同到餐廳吃拉麵以作最後緬懷，告別曾打拼廿多年的地方，滿頭白髮的他亦打算趁機退下崗位稍作休息。

看見效力廿多年的公司結業，難免心感可惜。他稱愛上拉麵而決定入行，全因昔日到日本旅行。眼見越來越多拉麵品牌堀起，而且香港人口味不斷轉變下，他認為公司能夠堅持28年並不容易，是時候稍作休息，期待變換口味，重新再來。

對於港人北上消費熱潮，他指香港人喜歡北上消費只是因「貪平」，屬短期趨勢，又指香港人喜歡吃麵的愛好難以改變，認為喜歡香港食物始終會留在香港。對於近來香港飲食業的結業潮，他則保持樂觀，「香港人有一樣好嘢就係拎得起放得低。」

熟客稱別府為一家人專屬飯堂

另有熟客梁小姐表示，視「別府拉麵」為一家人的專屬飯堂，對於結業表示可惜。雖然她指光顧餐廳多年，一直未有新變化而價格與商場其他餐廳比較亦未見實惠。

她稱，從結婚後搬至青衣便開始光顧，直至現在其兒子已滿14歲，見證著該店由商場大鋪位搬至小鋪位，通常每逢星期五都會與家人一同光顧。不過，她坦言別府拉麵的食品質素每況愈下，認為該公司「無心繼續做」，結業是意料中事。

被問及為何覺得食品質素下降仍選擇光顧，她稱這間店一直承載着一家人的回憶，「對呢間鋪有感情，我個仔好細個已經係度食開。」

另一位吃足28年的熟客鄭小姐則認為，這間拉麵是商場唯一一間拉麵店，而且價錢較實惠，得知結業消息覺得選擇減少。