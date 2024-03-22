葵涌醫院地盤意外｜發展局暫停承建商工務投標資格　須先安全審核

葵涌醫院第二期重建工程地盤周四（21日）發生致命工業意外，29歲男工人疑高處墮地身亡。發展局今（22日）表示，已發出通知即時暫停涉事承建商工務工程建築類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核供局方審視，才會考慮恢復其投標資格。發展局稱，會因應意外調查結果，考慮延長涉事承建商暫停投標資格期限，甚至將該承建商在「認可公共工程承建商名冊」中除名。翻查建築署網站，該工程承建商為瑞安聯營。



+ 1

發展局發言人表示，因應昨日在葵涌醫院第二期重建工程發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。

發言人指，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，局方今已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

該局稱，有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。

政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，發展局指，往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。