23條立法｜馬時亨：本港經歷閉關　政商界要赴歐美推銷勿自我孤立

《基本法》23條的《維護國家安全條例》正式生效，商務及經濟發展局前局長馬時亨今日（24日）表示，西方國家都有國家安全法例，相關批評是「雙重標準」，認為只是「劇本」的一部分，外國商界心知肚明，政治及做生意是兩回事，不受影響。不過，他指本港經歷社會事件及疫情「閉關」，外國對本港存有誤解，港府及商界有需要到外地推銷，切勿自我孤立。



回望2003年政府首次就23條立法工作，他指已經討論逾20多年，今次立法工作並不倉卒，回想2003年政府首次立法工作，時任局長的他憶述曾考慮幫忙推銷，「但葉局長話佢搞掂丫嘛，咁佢咪去sell。」



馬時亨。（盧翊銘攝）

馬時亨在商台《政好星期天》上表示，美國、英國和澳洲等國家有國家安全法例，對23條立法作出的批評，是雙重標準，認為毋須過份着緊西方政客的說話，形容批評只是「劇本」的一部分，他指外國商界心知肚明，政治及做生意是兩回事，不會受地緣政治影響生意。

憶03年立法 「我哋諗住推銷，葉局長話佢搞掂」

他又指，即使有西方國家對本港官員實施制裁並「不友善」，但特區政府、商界及政界都有需要到歐美等地講解23條及香港實際情況，「唔可以坐喺屋企以自己為中心」，避免香港變得「孤立」，加上，本港經歷社會事件及疫情，香港形同「閉關」沒有與外界接觸，外國不知道香港發生甚麼事，而且只閱讀西方媒體報道，香港有必走出去解說。

馬時亨表示，不認同23條倉卒立法，議題已經討論二十多年，並非新鮮事，「等咗20幾年唔係倉卒」，回望2003年立法工作，馬時亨憶述：「我哋諗住去推銷架，但葉局長（時任保安局局長葉劉淑儀）話佢搞掂丫嘛，咁佢咪去sell。」

新加坡。（Reuters）

指新加坡趁本港閉關吸金 「我哋只係輸條馬毛」

馬時亨表示，本港在金融中心發展方面，一定要自強不息和保持危機感，現時有很多人都想搶香港的「金飯碗」，若本港不設法進步，就會錯失發展機會，他又提及競爭對手新加坡，「新加股市好水皮，但趁我哋疫情時，趁我哋病，早過我哋開關，財富管理就吸納咗好多錢，所以在某啲地方贏咗我哋」，他舉例有調查指新加坡比香港高一分，「我哋輸咗唔係馬鼻，可能只係輸咗條馬毛。」

對於港人北上熱潮，他指現時內地商場有滑雪場，有動物園，「人哋日日諗計搶客，人哋有改進，我哋都唔可以固步自封」， 而且內地消費較便宜、服務水平又比香港好，本港更要求進。