大圍中學爆換校服風波　宣道會鄭榮之中學：免與劉百樂中學同色

撰文：鄧宇詩
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位於大圍的東莞工商總會劉百樂中學，2022年9月起把夏季校服從啡色轉為深藍色，男生校服與毗連的宣道會鄭榮之中學的男生相同。

鄭榮之校方上周中公布「微調校服款式」，於下學年（2024-25學年）起，男學生的校服褲由深藍色改為黑色，通告解釋「鑑於鄰校男生校服西褲顏色與本校西褲顏色相同，易生誤會，為維持本校學生模樣及學校形象」。

東莞工商總會劉百樂中學於2022年新學年轉換校服。（《中學概覽》圖片）

劉百樂中學率先2022年換夏季校服

東莞工商總會劉百樂中學與宣道會鄭榮之中學毗連，均在大圍積運街及積泰里的學校用地。劉百樂中學校長在2022年7月13日的學校通告，公布由同年9月新學年起，男女夏季校服轉新款式，升讀中二、中三、中五及中六年級學生可自由按個人需要，選擇是否更換新款校服，如需更換可前往門市訂購。通告中沒有交代轉換原因。

鄭榮之中學換校服：為維持本校學生模樣及學校形象

劉百樂中學換校服一年多之後，鄭榮之中學上周四（21日）發出標題「有關2024-25年度校服款式微調安排」的通告，內容指出，「鑑於鄰校男生校服西褲顏色與本校西褲顏色相同，易生誤會，為維持本校學生模樣及學校形象，學校將於下學年（2024-25學年）微調校服款式。」

根據通告，鄭榮之中學男學生的夏季及冬季校服褲，一律由深藍色改為黑色，並只准穿黑色襪，以及必須佩戴校章。學校同日發出通知指，需於4月22日正式更換夏季校服，4月8日至20日屬「換季過渡期」。

宣道會鄭榮之中學。（互聯網）
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