大圍兩學校撞校褲　鄭榮之中學將轉色　中一生：花多200元好無謂

大圍宣道會鄭榮之中學早前出通知，指鑑於校方與鄰校男生校服西褲顏色相同，為維持學生模樣及學校形象，來年更換男生校服褲為黑色，有家長投訴無諮詢。



今年新入學的中一學生指，入學時已買舊校服，如今再買會有不便；又指校章本身已可作辦別之用，認為校方此舉沒有必要，又要特別花200元買新褲新襪，感覺「好無謂」。



《香港01》已就事件向教育局及學校查詢。



大圍宣道會鄭榮之中學目前仍允許學生穿着舊校服，不過面對突如其來的通告，中一生劉同學就形容「好worst（差）」，稱校方無須太着重校服，即使與鄰校有所相似亦無所謂。

另一位劉同學則指，雖然今次事件不能以「差」來形容，但同意校服相似無所謂；又表示「睇襟（校）章咪得囉其實」。二人就笑言，如今多出的舊校服褲可以捐贈，以助人為樂。

東莞工商總會劉百樂中學（左 ）上年9月更換校服西褲後，宣道會鄭榮之中學（右）日前稱，鑑於與該校校服西褲顏色相同，為維持學生模樣及學校形象，來年更換男生校服褲為黑色。（01製圖）

被問到中學更換校服時有發生，二人表示都會擔心可能將來又要再換校服褲，笑說「唔通每年都買一次咩？」他們又透露，今次雖然是換校服褲，但亦由之前的白襪換成黑襪，變相總共要花上約200元。

昨日（24日）Facebook專頁「教育刺針」表示收到家長投訴，指校方在未有諮詢家長下公佈有關決定，又稱今次決定或與鄰校東莞工商總會劉百樂中學「撞色」有關。