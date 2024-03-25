大灣區應急救援｜粵港澳料今年簽合作協議　港府牽頭編行動方案

粵港澳三地政府正籌備《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，加強三地應急救援 能力，以應對影響粵港澳區域的事故災難、自然災害等突發事件。保安局預計今年內會簽署《合作框架協議》，並由港府牽頭編撰《行動方案》。



（資料圖片／李澤彤攝）

保安局提交立法會文件表示，《施政報告》提出，香港與大灣區其他城市將制訂、商討及落實全新《行動方案》，以聯防聯控、優勢互補理念，構建系統化的大灣區應急行動機制。

設跨境「綠色」通道

保安局指，制定《行動方案》目標是加強三地應急救援能力，以應對影響粵港澳區域的事故災難、自然災害等突發 事件，促進粵港澳應急管理工作水平的整體提升，並實現應急救援資源的有效利用和合理共享，當中包括為技術和知識交流機制、資源共享 機制和應急動員協調機制。

港府已就建立應急人員、裝備和物資等資源的跨境「綠色」通道徵求國家海關總署和國家出入境管理局的意見和協助，並得到重視和支持。三地政府會制定方案和原則，在三地的現有法律下，促進人員、裝備和物資在應急反應時的暢通流動，切實提升跨境救援效能。

當局指出，三地政府代表預期會在2024 年內在香港簽署《合作框架協議》的，港府亦正牽頭編撰《行動方案》，具體內容和執行細節會與粵澳政府討論確定。