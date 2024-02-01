消防年結｜大灣區應急救援料今年內制定協議　倘遇極端天氣可出動

香港消防處正與內地及澳門研究落實大灣區應急救援方案，消防處處長楊恩健今日（1日）在年結記者會上表示，三地正羅列工具及人力清單，商討聯動機制，他舉例指，一般會在極端天氣下啟動，內地及香港可以調動核生化事故船，內地亦可動員來港處理嚴重水浸事故，目標今年內完成協議。



消防處處長楊恩健（中）今日（1日）舉行2023年工作回顧記者會。（孔繁栩攝）

全力支持23條立法 未來各職級訓練將引入相關元素

港府正就《基本法》第23條立法進行諮詢，楊恩健表示，消防處全力支持立法，將來會在不同職級的訓練內加入23條的元素。

粵港澳三地政府研究落實大灣區應急救援，楊恩健表示，消防處去年已跟澳門及廣東省開首次會議，盼今年內簽定協議，消防處已成立大灣區應急救援平台，三地會列出清單，羅列各地的工具，人力資源調配，並就聯動機制作出商議。

料可派核生化船到澳門協助救援

他指出，香港和內地均備有可處理核生化事故的船隻，而澳門暫時未有，如果澳門發生有關事故，便可按機制調配資源到當地，而且，廣東省在處理水浸事故的經驗和工具較本港先進，配備無人船，如有需要本港可考慮調配資源來港。至於救護車跨境接送病人的安排，他透露雙方仍在商討階段。

調整投考要求後 體能合格率升至九成

楊恩健又指，消防處正向聯合國申請成為中型搜救隊伍，消防處已獲國家應急管理部支持作聯絡點，程序需經24個月處理，並需呈交文件證明管理團隊資歷，訓練，物流，醫療團隊等，消防處會再定訓練日期，安排大型操練，屆時會有聯合國會派員審視。

消防處去年12月起調整體力投考要求，及容許近視者投考。楊恩健指，今年目標招聘727人，自12月1日至1月14日，整體申請宗數按年升67%至463宗，體能合格率由六成升至九成，18名投考消防隊長人士中有兩人近視，預計最快3月入班。