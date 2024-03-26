美國隊長2.0馬俊文未減刑出獄　湯家驊不信急推23條針對在囚人士

「第二代美國隊長」馬俊文因煽動分裂國家罪成判囚5年，因他行為良好獲扣減刑期，原定周一（25日）可於塘福懲教所出獄，惟在《基本法》23條生效後，修訂了《監獄規則》使其需繼續服刑，成為新例下首宗個案。



資深大律師湯家驊今日（26日）於商台節目時，表示「我個人唔相信」急推23條就是為處理此類情況，他認為在囚人士相對社會上活躍分子，或與外國勢力有聯繫人士，所構成的威脅不能相提並論。他又指，如法例可接受、可有利社會及國家，較快通過亦不為過，望大家不要過於著重在時間性的問題。



「第二代美國隊長」馬俊文原定周一出獄，惟在《基本法》23條生效後，新修訂的《監獄規則》下，需繼續服刑。（資料圖片／黃廸雯攝）

馬俊文原本周一出獄

「第二代美國隊長」馬俊文於反修例示威中，因多次叫「港獨」口號，被裁定煽動分裂國家罪成，判監5年9個月，後上訴得直減刑至5年，有指他因行為良好獲扣減刑期，原定周一早上出獄，惟因為《基本法》23條生效後，修訂了《監獄規則》，需繼續服刑。

湯家驊今早於商台節目《在晴朗的一天出發》被問到，急推23條是否為處理此類情況，他就不認同，並認為在囚人士已被判有罪及正在服刑，故相對社會上活躍分子，或與外國勢力有聯繫人士，所構成的威脅不能相提並論。對於是否針對在囚人士，他稱，「對唔住，我個人唔相信」；他又指，如法例可接受、可有利社會及國家，較快通過亦不為過，望大家不要過於著重在時間性的問題。

湯家驊於商台節目《在晴朗的一天出發》被問到，急推23條是否為處理此類情況，他就表示不認同。（資料圖片/黃浩謙攝）

康橋之家前院長須賠償 湯：刑事及民事舉證不同

就「康橋之家」一案，前院長張健華被指9年多前與一名智障女院友非法性交，法官昨日（25日）裁定原告勝訴，肯定案發時張健華在其辦公室內性侵事主，張健華和康橋須賠償共約119.4萬元，其中七成由張健華承擔。

被告張健華被指在康橋之家任院長時性侵智障女院友，法官昨日（25日）裁定原告勝訴。(資料圖片/凌子淇攝)

案件中院友因不適而未有上庭作供，湯家驊解釋指，在普通法下，刑事及民事的舉證責任不同，刑事要由控方證明「毫無疑點」，而民事則需原告「相對可能」、「相對可信」就可獲勝訴；他以外國殺妻案作例子，指其刑事判無罪、民事則判有罪且要賠償。

他表示，在刑事罪上受害者若不出庭，往往會令被告脫罪；但在民事上就未必要出庭，也可以書信陳詞，只要法官認為屬實，在「相對可信」下則可得直。