23條｜李家超：落實立法後拼經濟　國安犯馬俊文不獲減刑：正常

行政會議經過三星期未有開會後，今日（26日）恢復會議。特首李家超在行會開會前見傳媒，指落實《基本法》23條立法後，香港會全力由四方面拼發展拼經濟。



至於因煽動分裂國家罪成正服刑的「第二代美國隊長」馬俊文，未獲減刑，是23條立法收緊提早獲釋門檻後首例，李家超說除非獲懲教署署長信納不會危安國家安全，否則「正常來說都不會獲得減刑」，亦是「一般做法」，希望警惕市民不要以身試法。



行政長官李家超出席行政會議前見記者。（蘇煒然攝）

馬俊文不獲減刑 李家超稱23條立法後犯國安正常都不減刑

李家超今日（26日）出席行政會議前，被問到「第二代美國隊長」馬俊文未獲減刑提早釋放的原因，以及馬俊文可否申請司法覆核懲教署的決定，李家超表示《維護國家安全條例》列明修訂《監管釋囚條例》及《監管釋囚規例》，除非懲教署署長信納該名人士獲減刑後是不會不利於國家安全，否則是不會減刑。李家超表示，必須讓所有人都明白，如果違反國家安全罪行，「正常嚟講都唔會獲得減刑，唔獲得減刑係一般做法」，只會於懲教署署長信納該人士不會危害國家安全才會獲得減刑考慮，正是要告訴大眾不要危害國家安全，不要以身試法。他又說，懲教署署長按法律辦事，任何人對決定不滿意，都可尋求法律方法，「睇吓法庭點樣去睇整件事處理。」

被問到如何應對其他司法管轄區對23條立法的批評，如何告知香港營商環境仍然良好。李家超指，海外政客及組織為自身利益批評法例，她們本身都有更嚴苛的法律，反觀香港法例對人權自由有保障，部份海外官員仍不斷批評香港，積極干預香港事務的動機很清楚，特區政府要對外講解23條是防禦性法律及其好處。

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垃圾徵費如期推行？李家超沒正面回應 稱務實態度處理

至於垃圾徵費能否如期於今年8月推行，還是會無限期押後甚至擱置，李家超表示，政府期望先在4月透過「先行先試」地方測試垃圾徵費，屆時檢討經驗，強調會以務實態度處理，政務司副司長卓永興亦會參與，各地方都會有專隊了解市民關注、營商情況等，料5至6月會到立法會匯報情況。

李家超之後再被問到垃圾徵費會否繼續推行，有否其他方法減廢，幾年前通過的條例至今未實施會否有損政府公信力。李家超指，政府要認真審視推行時要解決的問題，首先在14個地點測試，旨在研究困難，了解市民、清潔人員、物業管理公司反應，會認真推進計劃，所以政務司副司長卓永興的小組會監察留意先行先試的計劃，會務實處理，有助增強政府公信力，他會聽取各界意見及審視試行結果，建立對政府的信心，讓大家知道政府顧及各界利益。

行政長官李家超。（蘇煒然攝）

李家超：23條執法必嚴

李家超在開場白指，23條立法後香港有新氣象，會有較多時間談及之後工作。他指香港特區終於完成23條歷史使命，會落實好責任及工作，包括解說及公眾教育，讓大家了解內容。

他表示各部門要自覺做好管理，懲治方面工作，執法部門執法必嚴，要加強抵禦滲透及各國情報部門。此外，他指要透過宣傳、監督，要國家安全教育、愛國主義教育、中華文化作用共同推動，政務司司長會通過工作小組領導三方面工作，在學校層面、社區層面推廣，要增加教育興趣，將守法意識加入生活。弘揚中華文化辦公室要推動粵港澳大灣區交融，推動文化交流、展覽。

他指，23條立法後香港得到保障，現時要拼經濟，第一，全面落實施政報告及財政預算案措施；第二把握機；第三增加香港競爭力；第四發展內部經濟。他表示經濟中心西向東移，要開拓中東市場；要與大灣區互聯互通，做好超級聯繫人、增值人角色，發揮好聯通世界橋樑優勢。

另外，要增加競爭力，要積極搶人才、搶企業，今年企業來港勢頭強勁，首兩個月有101間公司在香港開設及拓展業務，估計涉及400億元及1.3萬個職位；人才方面，已經有10.8萬人抵港。

發展內部經濟方面，他預料全年訪港旅客約5000萬人次，對經濟有很大的提振作用，未來兩年有4艘郵輪停泊香港，反映香港有吸引力。旅發局近日為韓國旅客提供特色行程，幫參加者打卡，各行業精益求精很重要。他指政府都會推動盛事經濟，來港參與的來賓都可以透過人際網絡宣揚香港的開放、活力、機遇；18區都有日夜繽紛；政府會做好投資基建，提振整體經濟。

消息指，外號「第二代美國隊長」的馬俊文，未獲減刑出獄。（資料圖片）

消息：馬俊文減刑被撤銷 23條立法後首例

有「第二代美國隊長」之稱馬俊文，因煽動分裂國家罪成判囚5年，有指馬俊文因行為良好獲扣減刑期，原定昨日（25日）於塘福懲教所出獄。消息指，落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》生效後，新修訂《監獄規則》賦權懲教署署長，可考慮被告是否不會再危害國安，再決定是否減刑。消息指，馬因未能令懲教署長信納他不會危害國安，不獲減刑出獄，為新法後首宗個案。

懲教署表示，不評論個別個案，《維護國家安全條例》對《監管釋囚條例》及《監管釋囚規例》 作出修訂，如某囚犯是因被裁定犯危害國家安全的罪行而服刑，則除非懲教署署長信納提早釋放該囚犯，不會不利於國家安全，否則不得將該囚犯的個案轉介予監管釋囚委員會考慮，適用所有正在服刑囚犯。