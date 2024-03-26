深水埗59年樓齡舊樓業主　因未遵辦強制驗樓　罪成被罰2.5萬

屋宇署今日（26日）公佈，深水埗鴨寮街一幢樓齡59年的綜合用途建築物，當中一個單位的兩名共同業主，因未遵辦《建築物條例》發出的強制驗樓通知，今個月分別於九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共約2.5萬元。



屋宇署指，早前根據《建築物條例》第30B（5）條，向案中業主發出法定通知，要求業主委任註冊檢驗人員，就有關單位露台進行訂明檢驗及有需要的訂明修葺；後來業主未有遵辦有關通知，故遭屋宇署檢控，並分別於本月6日及20日被法庭定罪及罰款。

屋宇署發言人強調，根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從法定通知是嚴重罪行。屋宇署可根據該條例向業主提出檢控。

而根據《建築物條例》第40（1BC）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從送達予他的法定通知，即屬犯法，可處第五級罰款（現時為5萬元）及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款5,000元。

屋宇署曾在去年底公布，當時有470幢樓宇逾期未遵辦強制驗樓，署方已向當中約110幢樓宇的業主或業主立案法團（法團）啓動檢控程序，並會考慮檢控餘下約360幢的業主或法團。

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