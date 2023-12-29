屋宇署指470幢未遵辦強制驗樓　已檢控約110幢樓宇業主或法團

本港今年年中接連發生多宗冧石屎事故，發展局在7月曾表示，目前有2,700座樓宇的強制驗樓通知已屆滿，但尚未遵辦驗樓。屋宇署在接獲查詢後今（29日）公布，指現時仍有470幢樓宇逾期未遵辦強制驗樓，署方已向當中約110幢樓宇的業主或業主立案法團（法團）啓動檢控程序，並會考慮檢控餘下約360幢的業主或法團。



另外，屋宇署又指，為減低未遵辦樓宇的公眾安全風險，已主動介入並完成約170幢風險較高樓宇的外牆特別檢驗工作，並立即跟進所需緊急工程。發言人強調，這項特別行動只針對樓宇外牆，亦不能取代業主在樓宇維修及遵辦「通知」的責任，相關業主或法團必須繼續就其樓宇的公用地方進行檢驗和修葺。



發展局在7月曾表示，目前有2,700座樓宇的強制驗樓通知已屆滿，但尚未遵辦驗樓。屋宇署今表示，指約2,200幢樓宇於過去幾個月有進展。在有進展的個案中，只有約180幢已遵辦「通知」，其餘約1,020幢為驗樓／修葺工程有積極進展，另有約810幢屋宇署會繼續連同民政總署和市建局全力協助這些業主，盡早遵辦驗樓。

至於現時仍有470幢樓宇逾期未遵辦強制驗樓，署方已向當中約110幢樓宇的業已遵辦「通知」主或法團啓動檢控程序，而法院已向當中約20幢樓宇發出傳票。其中兩幢樓宇業主已被裁判法院定罪及罰款，分別罰款約4,500元和3,100元，餘下個案正待法院排期聆訊。另外，其餘360幢無合理解釋及進度欠佳的樓宇，屋宇署會聯同民政總署及市建局，繼續向業主或法團提供協助，並會考慮檢控。

屋宇署介入約170幢高風險樓宇外牆檢驗工作 立即跟緊急工程

另外，屋宇署又指，為減低未遵辦樓宇的公眾安全風險，已主動介入並完成約170幢風險較高樓宇的外牆特別檢驗工作，並立即跟進所需緊急工程。發言人強調，這項特別行動只針對樓宇外牆，亦不能取代業主在樓宇維修及遵辦「通知」的責任，相關業主或法團必須繼續就其樓宇的公用地方進行檢驗和修葺。

政府亦正與市建局檢視「樓宇更新大行動2.0各階段的工作流程和研究不同方案，協助已申請資助的業主或法團加快開展檢驗及維修工程（例如精簡招標註冊檢驗人員的聘用），以及提供更具體和細緻的工程進度指標和時限（例如聘請註冊檢驗人員和招標註冊承建商的指標和時限等），讓業主或法團遵從，目標是在2024年第一季公布有關措施。