屋宇署3招加強驗樓　無人機勘外牆恆常化加AI功能　料每年查360樓

去年接連發生塌石屎意外，發展局提交立法會的件顯示，該局聯同屋宇署及市建局已完成樓宇檢驗及維修的安排執行檢討，擬採取3大改善措施，包括在強制驗樓評分制度中加入三無大廈等考慮因素；又打算恆常化使用無人機勘察行動，估計每年可巡查360幢樓宇，並擬加入AI人工智能，將收集得來的影像，自動化生產外牆問題報告。



▼2023年8月8日 旺角彌敦道603號新興大廈冧石屎▼



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屋宇署每年會按風險，揀選600幢樓齡30年或以上私樓進行強制驗樓，當局會在評分制度下向總分較高的樓宇發驗樓通知。

當局表示會改善強制驗樓計劃評分制度，更精準識別高風險樓宇，以發出強制驗樓通知。發展局發言人表示，今次評分制度的改動，新增涉及外部構件，三無大廈，以及被評為長期缺維修保養等作考慮，樓宇如涉及以上因素會額外加分，優先被強制驗樓。新標準制度料於今年第二季實施。

另外，在符合強制驗樓強制驗樓計劃資格但尚未發出驗樓通知的樓宇當中，當局擬針對具較高風險的樓宇，借助科技進行檢驗。

當局建議由今年首季起恆常化用無人機作特別勘察行動，每年巡查全港360幢樓宇，並打算結合AI人工智能，將收集得來的影像，透過學習過程，自動化生產外牆問題報告，有必要時由政府承建商進行緊急工程，屋宇署其後會向業主追討費用。當局預計雨季來臨前可完成三分二被揀選樓宇的檢驗，以及進行緊急維修工程。

若三個月未委騁檢驗人員 市建局將介入

當局又指，會加強樓宇更新大行動2.0業主在採購服務方面的支援，加快委任註冊檢驗人員及承建商，更及時檢驗及維修。新增的措施包括有需要時介入招標，如業主或法團未能在市建局批出資助申請起計三個月內就委聘檢驗人員招標，市建局便會介入，代業主法團按檢驗人員服務的基本要求發出招標文件。

研簡化檢控程序

發展局發言人表示，截至今年1月，全港有2,700幢尚未遵辦驗樓通知的樓宇，當中去年年底有兩個個案被罰數千元，發言人認為兩宗個案罰款金額與最高罰則有一段距離，當局正檢討建築物條例下違反驗樓通知的罰則，包括提高罰則及簡化檢控程序。