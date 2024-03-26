八達通．全國通｜深圳實測坐地鐵一秒內即開閘　內地增值港幣攻略

【全國通／八達通／發售點／OK便利店／一卡通】覆蓋內地共336個城市公共交通工具的「八達通．全國通」，今日（26日）發售，即買即用。《香港01》記者同日到深圳乘坐地鐵及巴士實測，發現在內地透過八達通APP，以手機NFC功能拍卡增值50元，過程無任何障礙；而地鐵出入閘及巴士嘟卡，感覺上速度與在香港使用八達通卡相同。



不過有一點要留意，八達通APP顯示港元對人民幣的匯率為0.895，惟最近兩日實際的匯率為0.91至0.92，即以全國通在內地坐車，估計每百港元的差價為1.5至2.5港元。



上水港鐵站客服中心順利花$88買卡 儲值額為$0

只要已加入內地交通聯合的公共交通工具，便可憑「八達通．全國通」嘟卡付款，即港人常到深圳、廣州及珠海等城市亦覆蓋在內。記者於今（26日）首日發售早上，在上水港鐵站客服中心以88港元成功購買一張。

不過市民購卡前需注意，該卡不設按金及不能退還，儲值額為零，北上使用前必須先增值。此外，無法綁定至八達通APP成為虛擬卡；當儲值額為1,000元或以上時，內地部份城市的讀卡器未必可顯示實際餘額。

過關後在內地打開八達通APP拍卡增值無障礙

由於考慮到市民或忘記增值，或在內地遇到儲值額不足的情況。記者離開蓮塘口岸站後，更換內地手機SIM卡，並嘗試透過八達通APP，以手機NFC功能拍卡增值50元，過程無任何障礙，連同輸入密碼大約15秒內完成。

蓮塘口岸坐地鐵出入閘順利 感覺與香港八達通卡相同速度

其後記者到蓮塘口岸地鐵站實測，持「八達通．全國通」輕觸拍卡機的感應位置，目測不需一秒便打開閘門，感覺上速度與香港相同。而屏幕上同時顯示入站餘額為人民幣44.75元。

記者並無坐上地鐵，在蓮塘地鐵站以上述方式拍卡出閘，同樣相當順利，屏幕上顯示出站扣減人民幣2元，餘額為人民幣42.75元。

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估算八達通匯率每百港元相差1.5至2.5港元

換言之， 在內地使用「八達通．全國通」時，付費系統一律以人民幣作結算。即系統先以即日匯率，將卡內的港元餘額兌換成人民幣，再扣減人民幣車費。

匯率方面，在八達通APP拍卡翻閱餘額及交易記錄，同一頁面中可看到當日港元對人民幣的匯率為0.895，因此入閘時屏幕才顯示為人民幣44.75元。而翻查最近兩日實際的匯率為0.91至0.92，即每百港元相差達1.5至2.5港元。

隨機坐巴士嘟卡同樣一秒內完成付款

除了地鐵外，「八達通．全國通」覆蓋範圍亦包括巴士。記者在蓮塘口岸外的巴士站，隨機坐上一輛開往羅湖方向的巴士，就像在香港乘坐巴士，在司機旁的感應器拍卡，同樣目測不需一秒成功付款，餘額顯示為人民幣39.75元。

其後記者在老街地鐵站一帶下車，再乘坐地鐵往羅湖口岸，過程中再重覆相同步驟，同樣沒有障礙，最終扣減2元後，以餘額人民幣37.75元結束深圳實測。回港後再以八達通APP查詢餘額，則顯示為42.2港元。

深圳地鐵及巴士未見「交通聯合」標誌卻可付款

不過記者在實測過程中，曾途經羅湖口岸及蓮塘口岸，並乘坐兩趟地鐵及一程巴士，卻始終未見「交通聯合」的相關標誌，實際上卻可順利付款，因此市民持卡北上深圳坐車時毋須擔心，至少深圳地鐵及巴士為覆蓋範圍之內。

▼八達通．全國通資料▼

