高鐵長途車3.11重開加班次　4.1全國通車直達北京　最快明日公布

新冠肺炎疫情減卻，高鐵於1月15日重新投入服務，現時每日班次為38.5對車，當中北向列車為39班，而南下班車則為38班，而且均為短途服務，往來香港西九龍站至福田、深圳北和廣州南站，以及新增往來廣州東的服務。



據了解，高鐵會在3月11日增加班次至51對車，當中包括長途車；而到4月1日則會全面復常，合共82對車，料周五（3日）正式公布。立法會議員田北辰也確認收到有關消息。



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



+ 9

消息：3.11每日增至班次至51對車 包括長途車

高鐵於上月15日重新投入服務，現時每日班次為38.5對車，當中北向列車為39班，而南下班車則為38班，而且均為短途服務，往來香港西九龍站至福田、深圳北和廣州南站，以及新增往來廣州東的服務。

雖然高鐵在2月6日撤銷每日可供發售的車票數量限制，惟重開高鐵長途服務一直仍在商討中。運輸及物流局局長林世雄在月初於網誌撰文曾指，正與有關當局商討重開高鐵長途服務。

▼2月11日 廣東道名店外再現排隧人龍▼



+ 6

據了解，高鐵會在3月11日開始會增加班次至51對車，當中包括長途車，意味著由廣州至北京等路線或有望恢復，而到4月1日則會全面復常，合共82對車，料周五會向外公布。

田北辰表示，已收到4月1日高鐵香港段全國通車，但未知之前會否局部增加站點。