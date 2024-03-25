八達通．全國通｜覆蓋內地336個城市　一文看清購買地點使用方法

【全國通/ 八達通/ 購買地點／OK便利店／港鐵站】八達通今日（25日）公布，明日（26日）起推出名為「八達通—全國通卡」，港人憑卡可在香港及內地共336個城市，乘搭具「交通聯合」標誌的公共交通工具。而全國通的使用方式與普通八達通無異，只需以港元增值，但在內地「嘟卡」即自動兌換成人民幣付款，以即日匯率換算。下文將介紹購買地點、增值方法、儲值限額等資訊。



▼八達通．全國通資料▼



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▼港人北上消費▼



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全國通何時起發售？售價多少？

．全國通由2024年3月26日起發售；

．毋須按金，每張售88港元。

全國通可在哪些地點購買？

．7個指定港鐵客務中心：紅磡、落馬洲、上水、粉嶺、荃灣、九龍塘（共有3個客務中心發售）、金鐘（共有2個客務中心發售）;

．全線OK便利店。

（OK便利店提供）

全國通在內地哪些交通工具可使用？

．具「交通聯合」標誌的公共交通上使用；

．亦能以人民幣支付港珠澳大橋穿梭巴士車費；

．但不包括零售支付。

全國通與日常使用的八達通卡有何分別？

．非實名制、毋須登記手機號碼等資料；

．在香港與一般八達通卡無分別，可用於購物、交通及餐飲。

．香港嘟卡時以港元付款、若身處內地嘟卡，則會自動兌換成人民幣付款。

港鐵客務中心。（資料圖片／梁鵬威攝）

全國通有哪些增值地點及如何增值？

．八達通App、自動增值服務、公共交通設施、零售商戶；

．深圳市深銀聯易辦事自助繳費終端機；

．一律以港元增值。

全國通可在深圳地鐵嘟卡。（深圳地鐵相片）

全國通儲值限額是多少元？

．儲值限額為3,000港元。若以今日（3月25日）的匯率換算，約為人民幣2,730元。

．內地公共交通工具收費普遍比香港便宜，例如從深圳福田口岸乘搭地鐵至星河COCO Park，車費只收人民幣2元，2,730元以足夠來回過千次。

全國通可否綁定八達通App？

．不可綁定、但可在八達通App登記；

．登記後可增值、查閱餘額、即時匯率、過往10 次匯率紀錄，以及交易紀錄。