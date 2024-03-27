交通投訴組去年接4.2萬投訴增6.7%　6名「投訴王」佔近3000宗

交通諮詢委員會轄下交通投訴組公布去年第四季季報，總結全年共接42,352宗投訴及建議，按年增6.7%。當中有2,921宗投訴來自6位「投訴王」，扣除他們個案後，則錄39,431宗，按年增加26.1%。



多項投訴中，以公共交通服務最多，錄接近3.8萬宗，按年增12.7%。當中涉專營巴士佔最多，錄1.7萬宗，按年減少11.2%，但扣除「投訴王」數字後反增18.8%；至於的士則大增50.9%至逾1.1萬宗，位列第二名。



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根據交通投訴組季報，全年共接42,352宗投訴及建議，較前年39,684宗按年增6.7%。不過，當中有2,921宗投訴來自6名「投訴王」，前年也有8,414宗來自14名投訴人，扣除該些「投訴王」投訴後，增幅則擴大至26.1%。

全年接獲投訴中，近9成公共交通服務相關，有37,622宗，按年增加12.7%，扣除「投訴王」數字後增幅更高達33.1%。至於增幅最多為交通情況，由前年760宗，增加62.1%至1,232宗，主要因有一位投訴人提出275次投訴，扣除後增幅為25.9%。

在涉及公共交通服務的37,622宗投訴中，針對專營巴士的投訴仍然名列榜首，達17,207宗，較前年19,378宗雖然減少11.2%，但因去年有多逾7,000宗為13名投訴人提出，扣除該些數字後，實際投訴反增18.8%。

名列第二則是的士，由2022年7,590宗增至去年11,452宗，增幅為50.9%，增加原因主要涉拒載、濫收車資及兜路，警方已在黑點加強巡邏及按情報採取行動。報告指，投訴數字增加相信是自疫情復常及通關後，的士乘客量上升引起，運輸署已提醒業界提高的士服務質素。

至於鐵路投訴也有590宗增至744宗，增幅為26.1%，大部份涉員工行為及工作表現，以及乘客服務及設施。

報告也提到交通擠塞相關投訴，頭三位是葵青區、觀塘區及油尖旺區，其中葵青區多達323宗，按年大增2384.6%，當中因有一人提275宗，扣除後增幅也有269.2%。

單就去年第四季，該組則接獲10,851宗投訴，按季下跌5.6%，但較2022年同期則上升6.5%。季內完成8,314宗個案，當中9成、7,492宗證實成立，僅7宗不成立，其餘因證據不足無法追查，季內共17名駕駛者被票控。