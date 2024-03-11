運輸署申3.1億元更新電子發牌系統　配合電子車牌及網上拍賣車牌

運輸署擬今年內推電子車輛牌照，年底計劃推出網上拍賣車輛登記號碼，年底至明年初推電子駕駛執照。運輸及物流局表示，因應運輸署各種電子仳措施，現時第五代發牌系統未能配合，建議開立一筆逾3.1億元新承擔費，更換電腦發牌系統的基本設施及應用系統，配合數碼化發展。



運輸及物流局今（11日）向立法會交通事務委員會提交文件，指現有第五代電腦發牌系統的保養合約將於2027年11月屆滿，在科技日新月異的情況下，系統相關的硬件和軟件逐漸過時，限制了其在回應公眾及用戶部門對現有服務與日俱增的需求及應付未來需求的能力。

該局稱，運輸署正計劃今年內推電子車輛牌照，年底計劃推出網上拍賣車輛登記號碼，另計劃年底至明年初推電子駕駛執照。該局指各種電子化措施均須透過電腦發牌系統取資料，現行系統未能配合，署方須時開發臨時系統，因此存在局限性。

該局建議開立一筆逾3.1億元新承擔費，更換電腦發牌系統的基本設施及應用系統，包括設置全新的查詢數據庫，提供標準化的應用程式界面，提升電腦發牌系統的容量和性能等，開放式系統架構亦將為電腦發牌系統提高可擴展性，為日後持續引入新科技和優化各項服務提供基礎。

文件又稱，運輸署計劃同時將關鍵數據庫組件轉用開源產品或國家或本地品牌軟件，令採購時有更廣泛的軟件可供選擇，避免發生供應商阻礙供應配件和服務的情況，並應對因地緣政治對科技產品供應所帶來的潛在憂患，同時引入新一代保安管理措施及監控機制。

運輸署擬更換老化交通燈。

另外，該局建議開立分別為1.3億元及1.2億元的新承擔費，更換屯門及元朗老化交通燈控制器及購置安裝設備；以及為九龍區、大埔及北區交通燈控制器購置及安裝相關附屬設備等。

文件表示，購置更換後，連同早前已獲撥款有關港島區交通控制系統的項目，運輸署可全面對全港所有燈控路口作遠程監察和調控交通燈信號時間，有效地協調及疏導各個路口的交通，分析人流及車流，為日後進一步推展實時交通燈號調節系統提供必要的技術基礎。