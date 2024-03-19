打斜過馬路｜江玉歡同情被控市民　倡先勸喩　快設更多對角過路處

警方周一（18日）起進行全港大型執法行動，有行人在綠燈下斜過馬路，結果被警員定額罰款2,000元，今日（19日）重返現場，也有曾遭警方警告的途人質疑：「點解四邊綠燈唔可以打斜過呢？」



立法會議員江玉歡稱嚴格而言，雖被罰市民確實違法，但過去政府較少宣傳教育，市民不知道四面綠燈斜過亦是違法，因此對被檢控市民感同情，她亦建議，政府可在這類情況下，先作勸喩和警告，無須即時罰款。



江玉歡。（資料圖片／盧翊銘攝）

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江玉歡稱，法律應合乎情理，市民過往習慣對角，是因為交通燈時間不夠穿過兩條行人路；而自己非常同情該位市民，又謂「見官時唯有作出辯解。」或作求情。

就著運輸局今年1月底率先於沙田推行「對角行人過路處」，容讓市民「打斜過」，又會視情況加推「對角過路處」。運輸局局長林世雄當時更特意發網誌表示，「打算將香港構建成『易行城市』，提升香港的整體易行度，締造一個友善的行人環境。」

▼2024年1月31日 沙田沙角街、逸泰街路口交界試行「對角行人過路處」▼



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今次事件卻即時向市民發告票，江玉歡就表示，改善交通安全有很多種方法，發告票只是其中之一，然而教育宣傳往往比立刻罰錢更為市民所接受，應該盡快實施更多「對角過路處」，或在類似的十字路口執法時，宜先以警告勸喻。