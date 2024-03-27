ComplexCon入場者55%屬旅客　鄭志剛：體現盛事對經濟帶來動力

首次在美國以外及亞洲舉辦的國際潮流文化盛事ComplexCon，為期三日的活動本周日（24日）結束，大會今日（27日）公布共錄得超過30,000人進場，當中55%為訪港旅客。



ComplexCon香港獲文化藝術盛事委員會撥款1,500萬元資助，該會主席鄭志剛表示，ComplexCon是一場中外文化交流、新舊交融的盛會，體現文化盛事對經濟發展帶來的動力，提升香港盛事之都的形象。



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ComplexCon香港上周五（22日）起一連三日舉行，大會今日公布，活動吸引來自本地及海外旅客參與，為他們帶來全方位的嶄新潮流文化體驗，有超過30,000名本地及海外旅客參與，當中45%來自香港，55%為訪港旅客，主要來自中國內地、美國、日本、新加坡及韓國等。

大會表示，有超過100個品牌參加ComplexCon香港，以及30個藝術家與演出單位及200名創作者的作品與演出，18間全球和本地美食品牌參與Complex美食節。多個參展商在ComplexCon香港推出的限定產品火速售罄，當中由Verdy設計的ComplexCon官方周邊產品，排隊等候購買時間一度長達3小時。

Complex中文行政總裁及 ComplexCon香港 創辦人陳德姿總結活動三天的成果。她表示，大家對首屆亞洲版ComplexCon的反應非常熱烈，足證青少年流行文化的強大號召力，能連繫人心並帶來啟發，同時推動經濟發展。

胡陳德姿指ComplexCon香港精心策劃跨文化活動內容，不但邀請到全球最具影響力的頂尖創作者及品牌參與，更雲集來自亞洲地區及本地才流行文化創作者。她表示，會繼續透過更多交流與互動，呈現國際流行文化的感染力，以創造一個別具活力的發展生態，推動創意經濟，連繫各界，激發更多創意與合作。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛表示，ComplexCon首度落戶香港，雲集中外和本地具前瞻概念的品牌參展，她形容是一場中外文化交流、新舊交融的盛會，同時吸引大批海外及內地旅客訪港朝聖，令參展品牌獲得跨地域曝光宣傳的機會，「體現文化盛事對經濟發展帶來的動力，提升香港『盛事之都』的形象。」