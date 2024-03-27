香港流行文化節4月6及7日舉行　坂本龍一女兒演繹《鐵道員》

撰文：鄧宇詩
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香港流行文化節2024的開幕節目《天空草地》將於4月6日至7日在維園中央草坪舉行，多位本地及海外歌手到場演出，包括AGA江海迦、張進翹，屆時日本音樂巨匠坂本龍一女兒坂本美雨將演繹父親作品《鐵道員》。

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香港流行文化節2024的開幕節目《天空草地》將於4月6日至7日在維園中央草坪舉行。開幕式將於4月6日下午1時30分開始，由時裝設計師何國鉦策劃，演出融合時裝、電影、武術、漫畫、音樂、舞蹈等元素。歌手李幸倪將演唱由著名音樂監製趙增熹重編的電影歌曲，配以人工智能影像製成的時裝表演；三位武術運動員劉子龍、沈曉榆、許得恩則以金庸小說角色造型現身，帶領其他年輕武術精英在LED漫畫背景下作武術示範。

《天空草地》節目分為日間和晚間兩部分。日間節目包括「唱作世代音樂會」、「超時空打卡廊」和「藝術部落」；晚間則有電影放映節目「星空電影院」。

坂本龍一女兒坂本美雨演繹父親作品《鐵道員》

「唱作世代音樂會」演出時間6日及7日的中午12時至晚上7時30分。維園中央草坪將設置「森舞台」和「樹舞台」，由50組來自不同地區的唱作歌手輪流獻唱。其中包括，日本音樂巨匠坂本龍一女兒坂本美雨演繹父親作品《鐵道員》，本地唱作人AGA江海迦以自己作品《MIZU》向大師致敬；本地唱作人盧冠廷演唱《一生所愛》；還有本地創作歌手Mansonvibes（張進翹）與美國夏威夷的Justin Kawika Young、實力唱作人林志美與新生代黎曉陽的聯乘演出。

其他演出單位還有來自日本／澳洲的RHYME SO、韓國的Meaningful Stone，以及中國內地的Taiga。

「超時空打卡廊」則以布景、角色扮演及重新設計的戲服，還原多部港產片如《功夫》、《毒舌大狀》的經典場景，讓參觀者拍照留念。

大草坪另一端設有「藝術部落」，市民可參與結合藝術科技、音樂、手作等主題的攤位，包括無伴奏合唱、人聲口技、夏威夷小結他、聲頻療癒、奇趣樂器、虛擬實境音樂及街景體驗、絲網印刷、花卉拓染、即影即有相片、印製特選歌詞的明信片等，以多種形式探索和體驗香港流行文化。

大草坪另一端設有「藝術部落」，市民可參與結合藝術科技、音樂、手作等主題的攤位。（政府新聞處）

「星空電影院」則於每晚八時舉行，放映由香港電影資料館精選的本地經典影片，讓市民在綠茵上席地而坐，享受不一樣的觀影體驗。4月6日選映的影片為《黃飛鴻之二男兒當自強》，4月7日則放映《西遊記大結局之仙履奇緣》。觀眾需自備地蓆，亦可攜帶食物及飲料進場。

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