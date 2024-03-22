香港流行文化節2024｜音樂電影藝術全方位　感受本土流行文化魅力

流行文化跟我們日常生活息息相關，而說到香港的流行文化，涵蓋了音樂、電影、文學、藝術等不同範疇，有深厚的歷史價值，同時又創意活力兼備。將於4月揭幕的第二屆「香港流行文化節」，以「也文也武」為主題，送上多個文武雙全、古今中外的節目，全方位呈現香港活潑多元的流行文化如何能文能武。今次我們從芸芸精彩節目中，深入探討三大焦點節目，加上編輯部精心推介，大家一起親身參與，擁抱香港流行文化的獨特魅力。



在草地上呼吸音樂自由空氣

於銅鑼灣維園中央草坪舉行的開幕節目《天空草地》，是結合音樂、電影、時裝及藝術等流行文化於一身的大型戶外音樂嘉年華，一連兩日的精彩活動，讓巿民免費參與，更邀請到歌手李幸倪，以及香港武術運動員沈曉榆、劉子龍、許得恩，以跨界合作方式，重新演繹不同年代流行曲、經典電影場景及「煇黃」組曲，為第二屆香港流行文化節揭開序幕。

《天空草地》日間重點節目 ｢唱作世代音樂會｣ 請來本地、中國內地與海外唱作歌手及單位參與，跨越年代、國界與曲風，大家可以席地而坐，在草地上享受美妙音符，呼吸音樂自由空氣。

《天空草地》策展人之一的黃志淙表示，從前70、80年代香港樂壇以歐美、日本改編歌為主，但千禧年後湧現更多唱作音樂人，「活在當下2024年，唱作世代蓬勃多姿，音樂類型廣濶。DIY的、Busking 的、校園的、唱片公司的，還有一些音樂人培育計劃等等，在創意文化及音樂培訓的不同領域，都值得大家繼續欣賞、支持和發展。同時亦要向開路的先鋒致敬。」

所以「唱作世代音樂會」全方位網羅優秀唱作音樂人，既可欣賞到林志美與盧冠廷兩大本地至尊唱作歌手，又有AGA 江海迦、王嘉儀、Luna is a Bep等女性唱作勢力，還有劉君冬、Mansonvibes、Esther Wu等Y2K面孔，展現出香港樂壇百花齊放；海外單位方面，已故日本傳奇音樂人坂本龍一女兒坂本美雨送上治癒之音，而大沢伸一領導的跳舞組合RHYME SO，令人在草坪上聞歌起舞，至於來自夏威夷的Justin Kawika Young，其清爽之音如同陽光與海灘，同樣心曠神怡。

【編輯部私心推介】

（一）Meaningful Stone

90後韓國女生Kim Jimin化名而成，清幽、甜美又感性的K-Indie代表 。

編輯部私心推介 - 來自韓國的Meaningful Stone

（二）Taiga

成都蒙古族二人組，新穎電音混合傳統喉唱，充滿神秘感的大地力量。

編輯部私心推介 - 來自成都蒙古族的Taiga

（三）rosemances

香港二人組合，那夢幻飄逸的輕盈浪漫曲調，是繁忙都市中的良藥。

編輯部私心推介 - 本地二人組合rosemances

此外，另一日間活動「超時空打卡廊」會以佈景、角色扮演及重新設計的戲服還原多部港產片如《功夫》（2004）、《毒舌大狀》（2023）等的經典場景，讓人猶如身臨其境，更可盡情「打卡」留念；而「藝術部落」則結合藝術科技、音樂、手作等約10個主題攤位，讓大家一同探索香港多元流行文化。

晚上節目同樣精彩，維園草坪將化身成「星空電影院」，一連兩日分別放映本地經典電影—《黃飛鴻之二男兒當自強》（1992）及《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995），大家可以坐在草地上一邊享受微風，一邊欣賞電影，chill寫意！

【天空草地】

日期：2024年4月6日及7日（星期六及日）

時間：中午12時至晚上10時

地點：香港維多利亞公園中央草坪

音樂策劃：黃志淙、趙增熹、馮穎琪

主辦：康樂及文化事務署

贊助：創意香港

免費入場。歡迎自備地蓆、食物及飲品欣賞節目

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從平面世界解放金庸經典人物

任哲「俠之大者」作品：楊過（康文署）

今年是金庸誕辰100周年，他在香港文壇地位之重毋庸置疑。金庸為查良鏞博士的筆名，他在1955至1972年間創作出15部小說，字裡行間塑造經典人物多不勝數，是香港以至全球華人的集體回憶。在金庸熱潮下，風靡全球的小說獲改編成電視劇，相信不少觀眾也對黃日華、劉德華、古天樂、陳玉蓮、李若彤飾演的金童玉女角色耳熟能詳。

而年輕一輩認識金庸的途徑，可能是從學校圖書館的文本，又可能是從《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》等電視劇，甚至是電玩遊戲。今次「俠之大者」展覽則試圖走出金庸小說的妙筆，交由中國著名雕塑家任哲以雕塑藝術形式呈現，讓觀眾立體地欣賞金庸筆下故事的經典人物，擴闊想像空間。

生於北京的任哲，是中國當代雕塑界中重要人物之一，作品獲各地多個藝術機構收藏，也多次贏得獎項。他少年時甚喜歡史詩神話和小說裡的英雄人物，為其創作的主要素材。在「俠之大者」展覽中，任哲繼續發揮精湛的造型功力和豐富的想像力，把金庸筆下22個人物由平面變成立體，《射鵰英雄傳》的郭靖與黃蓉、《神鵰俠侶》的楊過與小龍女，還有《笑傲江湖》的任我行和風清揚，男女正邪的角色，透過精鋼澆鑄的塑像造型，栩栩如生地帶出人物的剛勁與威風，再配合香港電影金像獎最佳視覺效果得主、藝術家黃宏達及其團隊所創作的多媒體創作，突破文字的框架，引領觀眾以不一樣的方式深究金庸的武俠世界。

「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」

【俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展】

日期：即日至2024年10月7日

時間：上午10時至下午6時（星期一、三至五）、上午10時至晚上7時（星期六、日及公眾假期）、星期二（公眾假期除外）休館

地點：香港文化博物館專題展覽館五、庭院及地下大堂

節目查詢：2180 8188

主辦：康樂及文化事務署

聯合籌劃：香港文化博物館與穀雨文化發展基金

聯合策展：穀雨文化發展基金、滿紙煙雲文化產業及任哲工作室

支持機構︰明河社

免費入場

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光影世界展現港產武藝真功夫

王家衛導演、梁朝偉主演的《一代宗師》，呈現不一樣的武藝美學。（康文署） Photos and footages of “The Grandmaster” by the courtesy of Block 2 Distribution

港產片是香港重要文化資產，包括搞笑、警匪、黑幫等熱門片種，不過對外輸出的話，武俠、功夫風格武藝電影的影響力更深更遠，而「武影江湖 ―― 香港電影武林盛會」放映，就像一場雲集了本地過去五十年武術高手的武林大會，於光影世界之中各自展示自己的非凡實力，從中領略到香港武藝風格是如何鍊成。

徐克的《新蜀山劍俠》，結合奇幻與武俠的經典作品。（康文署） © 2010 星空華文傳媒電影有限公司 保留所有權利

「武影江湖」總共結集了23部香港電影，由經4K數碼修復的《新蜀山劍俠》（1983）揭幕，並以《一代宗師》（2013）作結，雖然全部同為武藝片種，但風格包羅萬有，有古裝武俠、拳腳功夫、現代動作，以至奇幻武打，有李小龍、成龍、李連杰、甄子丹等拳拳到肉的真功夫，又有擅演文戲的劉松仁、鄭少秋、梁朝偉對武俠動作片的新詮釋，看過後便會明白為何這類型港產片能夠蜚聲國際，因為是集傳統武術與新派美學等元素，成就獨一無二的「香港風格」。

編輯部三大推介：

（一）《蝶變》（1979）（數碼修復版）

徐克執導的「未來主義」武俠片，是70年代香港新浪潮經典，前衛風格打破傳統武俠片既定框架。

（二）《黑俠》（1996）（數碼修復版）

由漫畫家利志達同名漫畫作品改編而成，主角李連杰一改傳統英雄形象，黑俠造型令人耳目一新。

（三）《阿金》（1996）

許鞍華執導、楊紫瓊主演，女性作主導的動作劇情片，打開全新武藝視覺，曾於第47 屆柏林影展放映。

「武影江湖 —— 香港電影武林盛會」

【武影江湖 ―― 香港電影武林盛會】

日期：2024年3月27日及 6月22日

地點：香港文化中心大劇院

日期：2024年4月6日至6月16日

地點：香港電影資料館電影院

票價：$45（現於城市售票網發售）

節目查詢：2739 2139

主辦：康樂及文化事務署 香港電影資料館

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「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念 · 任哲雕塑展」及「武影江湖 — 香港電影武林盛會」亦是弘揚中華文化系列的活動。康文署一直積極推廣中國歷史和文化，透過舉辦多元化的節目和活動，讓市民認識博大精深的中華文化，想獲得更多資訊，請瀏覽網頁www.lcsd.gov.hk/tc/ccpo/index.html。