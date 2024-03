香港流行文化節2024｜音樂電影藝術全方位　感受本土流行文化魅力

流行文化跟我們日常生活息息相關,而說到香港的流行文化,涵蓋了音樂、電影、文學、藝術等不同範疇,有深厚的歷史價值,同時又創意活力兼備。將於4月揭幕的第二屆「香港流行文化節」,以「也文也武」為主題,送上多個文武雙全、古今中外的節目,全方位呈現香港活潑多元的流行文化如何能文能武。今次我們從芸芸精彩節目中,深入探討三大焦點節目,加上編輯部精心推介,大家一起親身參與,擁抱香港流行文化的獨特魅力。



於銅鑼灣維園中央草坪舉行的開幕節目《天空草地》,是結合音樂、電影、時裝及藝術等流行文化於一身的大型戶外音樂嘉年華,一連兩日的精彩活動,讓巿民免費參與,更邀請到歌手李幸倪,以及香港武術運動員沈曉榆、劉子龍、許得恩,以跨界合作方式,重新演繹不同年代流行曲、經典電影場景及「煇黃」組曲,為第二屆香港流行文化節揭開序幕。

《天空草地》日間重點節目 「唱作世代音樂會」 請來本地、中國內地與海外唱作歌手及單位參與,跨越年代、國界與曲風,大家可以席地而坐,在草地上享受美妙音符,呼吸音樂自由空氣。

《天空草地》策展人之一的黃志淙表示,從前70、80年代香港樂壇以歐美、日本改編歌為主,但千禧年後湧現更多唱作音樂人,「活在當下2024年,唱作世代蓬勃多姿,音樂類型廣濶。DIY的、Busking 的、校園的、唱片公司的,還有一些音樂人培育計劃等等,在創意文化及音樂培訓的不同領域,都值得大家繼續欣賞、支持和發展。同時亦要向開路的先鋒致敬。」

所以「唱作世代音樂會」全方位網羅優秀唱作音樂人,既可欣賞到林志美與盧冠廷兩大本地至尊唱作歌手,又有AGA 江海迦、王嘉儀、Luna is a Bep等女性唱作勢力,還有劉君冬、Mansonvibes、Esther Wu等Y2K面孔,展現出香港樂壇百花齊放;海外單位方面,已故日本傳奇音樂人坂本龍一女兒坂本美雨送上治癒之音,而大沢伸一領導的跳舞組合RHYME SO,令人在草坪上聞歌起舞,至於來自夏威夷的Justin Kawika Young,其清爽之音如同陽光與海灘,同樣心曠神怡。

【編輯部私心推介】

(一)Meaningful Stone

90後韓國女生Kim Jimin化名而成,清幽、甜美又感性的K-Indie代表 。

(二)Taiga

成都蒙古族二人組,新穎電音混合傳統喉唱,充滿神秘感的大地力量。

(三)rosemances

香港二人組合,那夢幻飄逸的輕盈浪漫曲調,是繁忙都市中的良藥。

此外,另一日間活動「超時空打卡廊」會以佈景、角色扮演及重新設計的戲服還原多部港產片如《功夫》(2004)、《毒舌大狀》(2023)等的經典場景,讓人猶如身臨其境,更可盡情「打卡」留念;而「藝術部落」則結合藝術科技、音樂、手作等約10個主題攤位,讓大家一同探索香港多元流行文化。

晚上節目同樣精彩,維園草坪將化身成「星空電影院」,一連兩日分別放映本地經典電影—《黃飛鴻之二男兒當自強》(1992)及《西遊記大結局之仙履奇緣》(1995),大家可以坐在草地上一邊享受微風,一邊欣賞電影,chill寫意!

【天空草地】

日期:2024年4月6日及7日(星期六及日)

時間:中午12時至晚上10時

地點:香港維多利亞公園中央草坪

音樂策劃:黃志淙、趙增熹、馮穎琪

主辦:康樂及文化事務署

贊助:創意香港

免費入場。歡迎自備地蓆、食物及飲品欣賞節目

按此參閱活動詳情

今年是金庸誕辰100周年,他在香港文壇地位之重毋庸置疑。金庸為查良鏞博士的筆名,他在1955至1972年間創作出15部小說,字裡行間塑造經典人物多不勝數,是香港以至全球華人的集體回憶。在金庸熱潮下,風靡全球的小說獲改編成電視劇,相信不少觀眾也對黃日華、劉德華、古天樂、陳玉蓮、李若彤飾演的金童玉女角色耳熟能詳。

而年輕一輩認識金庸的途徑,可能是從學校圖書館的文本,又可能是從《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》等電視劇,甚至是電玩遊戲。今次「俠之大者」展覽則試圖走出金庸小說的妙筆,交由中國著名雕塑家任哲以雕塑藝術形式呈現,讓觀眾立體地欣賞金庸筆下故事的經典人物,擴闊想像空間。

生於北京的任哲,是中國當代雕塑界中重要人物之一,作品獲各地多個藝術機構收藏,也多次贏得獎項。他少年時甚喜歡史詩神話和小說裡的英雄人物,為其創作的主要素材。在「俠之大者」展覽中,任哲繼續發揮精湛的造型功力和豐富的想像力,把金庸筆下22個人物由平面變成立體,《射鵰英雄傳》的郭靖與黃蓉、《神鵰俠侶》的楊過與小龍女,還有《笑傲江湖》的任我行和風清揚,男女正邪的角色,透過精鋼澆鑄的塑像造型,栩栩如生地帶出人物的剛勁與威風,再配合香港電影金像獎最佳視覺效果得主、藝術家黃宏達及其團隊所創作的多媒體創作,突破文字的框架,引領觀眾以不一樣的方式深究金庸的武俠世界。

【俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念.任哲雕塑展】

日期:即日至2024年10月7日

時間:上午10時至下午6時(星期一、三至五)、上午10時至晚上7時(星期六、日及公眾假期)、星期二(公眾假期除外)休館

地點:香港文化博物館專題展覽館五、庭院及地下大堂

節目查詢:2180 8188

主辦:康樂及文化事務署

聯合籌劃:香港文化博物館與穀雨文化發展基金

聯合策展:穀雨文化發展基金、滿紙煙雲文化產業及任哲工作室

支持機構︰明河社

免費入場

按此參閱活動詳情

王家衛導演、梁朝偉主演的《一代宗師》,呈現不一樣的武藝美學。(康文署) Photos and footages of “The Grandmaster” by the courtesy of Block 2 Distribution