國際桌球明星賽被指安排混亂　楊潤雄：屬私人賽事　辦盛事要兼顧

近日舉行的「香港國際桌球明星挑戰賽2024」持續有負面批評，有人投訴購買最貴門票但視角很差，亦有反映安排混亂。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日（28日）表示，活動屬私人性質，政府只提供場地，希望主辦方日後改進，其他舉辦大型體育項目的單位都要「睇住」和兼顧。



在伊館舉行的香港桌球明星賽。（楊宇翹攝）

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，賽事屬私人籌辦項目，政府已向主辦方提供場地，其他事宜由主辦單位安排，他指賽事出現運作和安排上的問題，希望主辦方日後改進，其他舉辦大型體育項目的單位，都要「睇住」和兼顧。

奧蘇利雲明日將再度登場。（楊宇翹攝）

楊潤雄又指，本月及下月先後有多項藝術活動，包括首次舉辦的ComplexCon、「藝術@維港」的裝置藝術展覽，以及巴塞爾藝術展等，較為專業的亦有西九文化區舉辦的國際文化論壇，下月本港亦會有流行文化節，期望這些未來大型活動，會繼續吸引旅客來港。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

本港近日有4艘郵輪停泊，有業界質疑郵輪業難以幫助零售及旅遊界，楊潤雄指，郵輪業一向是政府推動旅遊的方向，因為郵輪旅客本身是高消費、高增值的旅客，即使未必留港住酒店，但都對零售和餐飲業有幫助，如果郵輪以香港作為母港，就會盡量吸引有關旅客多留數日，對酒店、零售以及餐飲業界都有幫助。