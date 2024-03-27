4郵輪1萬旅客今訪港　楊潤雄：旅客期待感受香港中西文化薈萃氣息

在「藝術三月」期間，共有20艘國際郵輪、33個航次，約10萬人次隨船到港，而在今日（27日），就有4艘郵輪訪港，會分別在啟德郵輪碼頭和尖沙咀海運碼頭停泊至明晚。



文化體育及旅游局局長楊潤雄到啟德郵輪碼頭接待今日來港的郵輪旅客。他表示，業界已有適當交通安排接待過萬名旅客，相信來港旅客會對安排感滿意，他亦期望郵輪旅客在「藝術三月」可在維港兩岸感受大型藝術裝置，以及香港海濱夜景的獨有味道。



3月共20艘國際郵輪載共10萬旅客來港旅遊

今早有4艘國際郵輪訪港，有兩艘停靠在啟德郵輪碼頭，當中一艘是以香港為母港的德國郵輪Mein Schiff 5，另一艘是首次到港的Serenade of the Seas「海洋旋律號」；至於停泊在尖沙咀海運碼頭的另外兩艘郵輪則分別屬於德國和美國船公司，4艘船在今日為香港帶來近1萬名的旅客。文體旅局局長楊潤雄在啟德郵輪碼頭接待到訪旅客時表示，在3月有20艘國際郵輪，合共載10萬名旅客來港旅遊。

楊潤雄：相信10萬名郵輪旅客會滿意香港交通安排

他亦認為到場了解碼頭營運商與郵輪公司、交通服務營運商和旅行代理商「量身訂造」的交通規劃，已為旅客安排便利來往景點的交通工具，他相信旅客會對碼頭交通感滿意。

這些國際郵輪在「藝術三月」期間到港，楊潤雄亦在接待現場在旅客交流，介紹藝術三月的裝置和其他經典等，有旅客向他表示期待感受香港中西文化薈萃的氣息。

今早來港的4艘郵輪會停泊至明晚離港，在前往下一站時，旅客將可在維港海上欣賞藝術三月的大型裝置，和香港獨特韻味的夜景和海港，而在維港兩岸的市民和旅客，亦可近距離欣賞大型郵輪起航的風采。