盛事經濟｜楊潤雄：本月底下月初公布下半年項目　涉文化體育藝術

港府積極發展盛事經濟，重塑「盛事之都」。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（24日）表示，將會在3月底4月初公布下半年的盛事，當中涵蓋體育、文化、藝術、旅遊、節慶，以至商業上較大型的展銷會或會議等。



楊潤雄今日中午到灣仔金紫荊廣場，為2024世界鐵人三項盃香港站頒獎，他指有來自20個地區、超過140名海外選手來港參賽，而香港站對他們能否取得巴黎奧運入場券有一定重要性。他指出伴隨同行人士來港，如朋友、教練或家人等為數不少，希望將來可以繼續舉辦不同賽事。

至於現正在亞博舉行的ComplexCon，楊潤雄指反應也非常好。他在下午到亞博 「潮聖」，形容型人潮物充滿動感。衪在Facebook專頁撰文：「這是由大型藝術文化活動基金支持的項目，品牌已經是潮流指標，今次首次在美國以外地方舉行就選了香港，可見香港的地位無可代替。」

+ 4

楊潤雄：告訴世界香港雖小 但有能力辦世界級賽事

楊潤雄表示，政府早前已經公布了直至6月的盛事，至於下半年，希望可以在3月尾或4月初公布，盛事也不單是體育的，還有文化的、藝術的、旅遊的、節慶的，以至商業上較大型的展銷會或會議等。

他稱，舉辦盛事及體育活動，固然要吸引旅客，但對整體體育發展、對體育項目發展、對向世界推廣香港形象，告訴世界雖然香港是個小的地方，但有能力舉辦世界級賽事，告訴大家這個故事是非常重要，這也是將來籌辦盛事考慮的種種目標之一。