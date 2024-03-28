復活節北上｜AlipayHK增設「高德打車」　內地優惠專頁享隨機減免

復活節假期將至，部份港人或計劃北上吃喝玩樂。AlipayHK公布，將由即日起加入「高德打車」召車服務，用戶在內地只需三步驟，便可揀選車輛類型及完成付款。同時在優惠期間，用戶透過「內地優惠專頁」，於內地消費最高可獲人民幣288元（折合港幣317元）的減免優惠。



至於香港方面，AlipayHK首階段聯同MCL和ACX Cinemas北角匯推出購票服務，用戶毋須再在戲院網站或App輸入信用卡資料，只需四步便可取得戲票的二維碼，直接掃碼進入場觀賞電影。



▼港人北上消費▼



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AlipayHK已覆蓋深圳廣州的地鐵及巴士

「高德打車」服務由即日起加入AlipayHK，用戶於首頁上方搜尋「高德」或進入「交通」頁面點擊「高德打車」的標誌，便可進入小程式。只要完成開通，再輸入出發地及目的地，便可揀選車輛類型立即召車。

AlipayHK表示，連同之前已覆蓋在本港的公共交通工具、深圳廣州的地鐵及巴士，以至高鐵、跨境巴士及跨境召車等，已全面便利港人跨境出行。

AlipayHK提醒，用戶在內地的人氣餐廳及茶飲店點餐，可透過門店掃碼落單，或在首頁上方搜尋相關品牌進入小程式，再揀選款式及付款，節省排隊及找續的時間。相關品牌包括喜茶、奈雪的茶和瑞幸咖啡等。

▼AlipayHK三步完成召車▼



復活節最多10筆交易隨機減免 最高減人民幣288元

優惠方面，3月28日至4月7日期間，於主頁搜索「內地」，進入內地優惠專頁，或於內地合作商戶掃描宣傳二維碼，即可獲「筆筆減」活動名額，領取後一周內在內地消費，最多10筆交易可隨機減免金額，最高減人民幣288元。

而深圳盒馬鮮生門店、深圳龍華壹方天地購物中心、廣東省內所有7-Eleven，亦分別推出人民幣26元及35元的優惠包，以及隨機減免獨家優惠。同樣在首頁搜尋相關品牌，進入品牌頁可領取優惠及了解詳情。

留港用戶可網上預戲票 毋須再入信用卡資料

至於香港方面，AlipayHK推出購買電影門票服務，相比現時的網上購票，毋須再在戲院網站或App輸入信用卡資料。用戶只在進入「睇戲／門票」頁面，或在首頁上方搜索「睇戲」，便可揀選心水電影、場次和座位，其後根據指示便完成付款，亦可用A. Point扣減優惠。

用戶亦毋須等待電郵完成確認，電影票將自動存放在首頁右上方的「卡券票」內。入場時則亦不必再前往櫃檯或自動售賣機換取實體票，只要向工作人員展示二維碼及掃碼，便可進場欣賞電影。

香港方面，AlipayHK首階段聯同MCL和ACX Cinemas北角匯推出購票服務。（AlipayJL提供相片）

推廣期間推五大優惠 每早10點搶$15優惠券

1. 由即日起至4月30日每日早上10點，用戶到「睇戲/門票」專區，可領取15元電影優惠券。



2. 3月29日至4月1日復活節期間，以及推廣期內每個周日，可搶免費電影票，包括《功夫熊貓4》等。



3. 推廣期內買任何電影票，可享10倍A. Point積分。購票時可扣減A. Point，或以200 A. Point對1元的比率，兌換電影優惠券，最高可減15元。



▼AlipayHK四步購買戲票▼



4. 推廣期內購買MCL正價電影票滿80元，即送15元墨西哥脆片套餐折扣券。首100名購買《功夫熊貓4》的用戶，可獲《功夫熊貓4》精美手提袋，數量有限，先到先得。



5. ACX Cinemas北角匯獨家豁免ACX每張10元網上購票手續費。推廣期間，使用AlipayHK購買其電影票滿100元，送飲品券1張。

