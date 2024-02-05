AlipayHK數據揭北上交易量屢創新高　大中華區CEO︰前景無可限量

【農曆新年/ 北上辦年貨/ AlipayHK/ 深圳商場/ 盒馬超市/ 山姆超市】新春將至，惟今時不同往日，隨着電子錢包普及、兩地交通更便捷，北上深圳辦年貨成為新熱潮。螞蟻國際業務大中華地區總經理李詠詩接受《香港01》訪問時指，港人北上消費金額及筆數不斷飆升，「所以𠵱家每個月假期突破新高，前景都無可限量。」



AlipayHK上個月的數顯揭示，超市穩守內地交易金額的首名，其他類別如口腔護理、按摩店等亦名列前茅。AlipayHK並乘勢推出新春北上優惠，例如在山姆超市買滿1,000港元減50港元；在深圳部份商場及跨境口岸掃碼，可領取優專券包。



▼2024年盒馬皇庭廣場店新春辦年貨▼



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李詠詩：1月用戶北上消費額較去年初飆10至15倍

自港人北上消費熱潮掀起，除了深圳的商戶外，提供跨境支付的電子錢包亦大為受惠。李詠詩引述AlipayHK的數據指，今年1月用戶北上消費的日均交易量及金額，較去年2月飆升10至15倍。「所以𠵱家每個月假期突破新高，前景都無可限量。」

其實在新冠疫情前，港人主要在內地的超市及便利店使用AlipayHK付款，但隨着AlipayHK覆蓋深圳地鐵及公交，掃碼乘車便佔內地交易筆數的三成以上。同時臨近新春，港人北上辦年貨，超市穩守內地交易金額的首名，其他類別則包括食肆、口腔護理、按摩、眼鏡店，甚至「港車北上」的港珠澳大橋過路費，亦名列前茅。

螞蟻國際業務大中華地區總經理李詠詩指1月用戶北上消費額較去年初飆10至15倍。（歐嘉樂攝）

已覆蓋內地全部門店︰用得支付寶就用得AlipayHK

展望2024年，李詠詩目標將AlipayHK打造成生活服務平台，「點止電子支付咁簡單」，例如去年手機式加入「灣事通」服務，用戶毋須通過瀏覽器，便可申請港車北上，預約辦理深圳居住證及回鄉證等內地相關服務。她期望日後可拓展至其他地方的居住證辦理、繳交電話費等。

在覆蓋度方面，AlipayHK目前已覆蓋內地全部門店。簡單而言，只要內地實體店接受支付寶（商戶碼），香港用戶便可使用AlipayHK付款，但涉及到掃碼點餐，或是小程序內的付款，則未能全面覆蓋。李詠詩表示，將優先拓展至熱門商戶，並逐步加入至外賣點餐等線上服務。「如果去門店消費，基本上用得支付寶嘅地方，都用得AlipayHK。」

談WeChat Pay HK競爭︰可鞭策大家走得快啲

問到WeChat Pay HK近年亦不斷增加覆蓋度及推出優惠。李詠詩強調，AlipayHK不會怠懈，將不斷推出優惠及拓展付款商戶，認為雙方為良性競爭關係。「各行各業都好多競爭對手，有競爭係好事，可以鞭策大家走得快啲。」

李詠詩並指，AlipayHK走本地化路線，圍繞港人的習慣改善手機程式設計，例如最近便推出「Skin商店」，讓用戶更改首頁及付款碼的背景畫面，目前便有龍年特別版、NBA聯乘主題、手機遊戲《蛋仔派對》等主題可供揀選，期望可贏在用戶的喜愛。

AlipayHK推新春活動 抽獎送機票、iPhone15

AlipayHK公布，由即日起至2月16日期間，將推出「龍行大運筆筆賺」活動，包括求籤賺獎賞、雙倍S⁺獎賞點數、新春抽獎、北上港人專享優惠等。

．新春抽獎︰用戶只需在App內搜索「新年」到指定活動頁面，每消費抵扣或兌換500個A.Point，便獲抽獎資格一次，中獎率為100%，每日最多可抽獎10次。禮品包括8,888萬個A.Point，價值等同於88,888元、大灣區航空來回大阪機票兩張、iPhone 15 256GB容量款式等。

．求籤賺獎賞︰進入AlipayHK新春活動頁面，再點擊AliSa便可「線上求籤」，求問姻緣、財運、健康運程，以及領取得龍年增運錦囊，而信和集團商場亦送出總值8,000萬元的商戶優惠券。

．雙倍S⁺獎賞點數︰信和集團S⁺ REWARDS會員以AlipayHK或支付寶消費，並成功登記點數，可獲雙倍S⁺ 獎賞點數。

北上港人專享優惠 山姆超市買滿$1000減$50

．用戶在金光華廣場、領展中心城、福田星河COCO Park、福田．卓悅INTOWN、KK MALL、萬象前海、前海壹方城、龍華壹方天地、天虹龍華購物中心等深圳商場，掃瞄活動宣傳頁的二維碼，可領18元禮券包；在羅湖及落馬洲口岸，掃瞄廣告牌中的二維碼，則可領6元交通優惠。

．由即日起至2月15日，用戶在深圳山姆超市消費滿1,000港元，即減50港元。付款前只要在AlipayHK首頁搜索「山姆」，並進入商店的品牌頁，便可領取相關優惠。

．用戶在農曆新年期間於內地消費，除了賺雙倍A.Point，亦可參與「 支付筆筆減」活動，領取後首10筆消費可享受隨機立減優惠，最高減人民幣888元。

此外，AlipayHK並推出多個快速賺取A. Point的任務，用戶可通過內地跨境支付、每日簽到、Ant Bank PayLater、網購、捐款等途徑賺積分。而每日上午10時可兌換新年限定禮遇，例如500個A.Point換吉野家凍新鮮檸檬茶或炭燒雞串、8888個A. Point換價值368元的張公館賀年糕點禮盒等。