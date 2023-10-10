黃金周｜旅客八達通發卡升1.5倍　港人用AlipayHK北上消費升兩倍

國慶節黃金周於上周結束，本港兩大支付平台八達通及AlipayHK已公布數據。八達通數據顯示，旅客版手機八達通每日發卡量上升近一倍半，每日使用量上升六成；港人北上使用八達通銀聯二維碼付款亦飆六成。

至於AlipayHK發現，港人北上消費的交易金額，為5月佛誕假期的近兩倍，大部份以深圳為主。



▼9月30日 港人中秋節翌日北上深圳消費▼



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八達通︰繼續成為旅客訪港的首選支付工具

八達通公布，自今年1月至10月2日，實體及手機八達通，包括激活舊卡和辦理新卡，或全新開通的旅客版手機八達通，上述發卡量合共達600萬。該公司認為，八達通繼續成為旅客訪港首選的電子支付工具。

八達通指，中秋及國慶節（9月29日至10月2日）期間，旅客版手機八達通每日發卡量上升近一倍半，每日使用量上升六成。旅客除了用手機八達通乘搭公共交通外，亦用在食肆消費。若與疫前的實體八達通比較，人均消費上升一倍半，每宗交易金額錄得七成升幅。

八達通發現，近月訪港內地旅客消費模式出現變化， 隨著「深度遊」成為新常態，旅客除了光顧大型連鎖食肆外，部份具特式的地區餐飲小店亦廣受歡迎，佔食肆總交易金額逾四成。

黃金周港人北上 用八達通二維碼付款飆六成

八達通又指，中秋及國慶節期間與一般周末相比，港人北上亦帶動八達通銀聯二維碼，使用量飆六成。八達通提醒用戶，為了鼓勵消費，由即日起至今年12月31日，於內地及海外用八達通銀聯二維碼消費，所有交易均豁免1%外幣交易費用。

受惠於夜繽紛活動 電影院八達通交易金額飆近五成

此外，受惠於政府推動夜經濟及長假期，八達通夜間消費 (晚上9時至凌晨2時) 的交易金額及交易宗數，相比平日周末夜間分別升一成及近兩成。當中交易金額增長最高的商戶類別，包括電影院及百貨公司等，前者的交易金額更飆近五成。

▼9月30日 深圳Coco Park商場人流▼



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AlipayHK︰黃金周港人內地消費金額較佛誕升兩倍

AlipayHK亦公布，早前聯同大灣區商戶，在10月推出多重優惠，鼓勵港人北上消費。數據顯示，黃金周期間（9月30日至10月2日），AlipayHK在內地消費的交易金額，為佛誕假期（5月26至28日）的近兩倍。

數據亦顯示，國慶節首三日最多港人在深圳使用AlipayHK，其次是廣州及珠海。當中他們最常使用在交通方面，包括召車服務或乘搭公共交通工具如深圳地鐵，其次為飲食及購物。

▼9月30日 港人中秋節翌日到澳門遊玩▼

