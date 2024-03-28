海關揭一款兒童硬頁書塑膠環易脫落　恐構窒息風險　勒令停售

香港海關今日（28日）提醒市民，留意一款不安全玩具兒童硬頁書《Rainbow Road: Things That Go!》，測試結果顯示該玩具的裝訂塑膠環可能脫落，有導致兒童窒息的潛在危險，海關已發出禁制通知書，禁止該零售商及有關的批發商出售。海關呼籲，家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具兒童硬頁書，商戶如有出售，亦應立即下架。



香港海關今日提醒市民留意一款不安全玩具兒童硬頁書，測試結果顯示該玩具的裝訂塑膠環可能脫落，有導致兒童窒息的潛在危險。圖示該款玩具兒童硬頁書。（政府新聞處提供）

未附有安全條例識別標記

海關表示，早前從一間零售商試購一款玩具兒童硬頁書《Rainbow Road: Things That Go!》作安全測試，發現該款玩具的裝訂塑膠環從書本本體脫落，並能穿過有關小部件的測試裝置，如兒童不小心吞下，可能會構成窒息危險。此外，海關亦發現該款玩具未附有《玩具及兒童產品安全條例》所規定的識別標記。

供應製造不安全兒童產品即屬違法

海關稱，其後採取行動，搜查涉案零售商店鋪，未有發現其他同款懷疑不安全的玩具兒童硬頁書，亦同時發出禁制通知書，禁止該零售商及有關的批發商繼續出售該款玩具兒童硬頁書。

根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

海關表示，市民如有懷疑不安全玩具或兒童產品的資料，可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。

海關提醒市民，於購買及使用玩具時，應注意標籤所示的合適使用年齡建議；留意並遵照玩具上所附載的所有指示；注意玩具的小配件（例如塑膠環）是否容易脫落。

若兒童吞下脫落的小配件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息；檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；扔掉玩具及兒童產品的塑膠包裝袋，避免引致兒童窒息；及如發現玩具有破損情況，應立即停止讓兒童把玩。