一田百貨縮舖｜大埔分店農曆新年旺期後大縮減　童裝玩具無得留低

撰文：歐陽德浩
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新鴻基地產旗下一田百貨的沙田旗艦店將於農曆新年後縮減規模，今日（15日）公布，位於大埔超級城B區的新界東另一分店，也會於農曆新年旺期後大幅縮減，化妝專櫃、休閒/運動服飾、童裝、內衣飾品、行李、家電及玩具部門一律無得留低，比沙田旗艦店更甚。

▼1月15日　一田百貨沙田店縮減業務前大減價▼

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2.19年初十起停止行李、家電等7部門　超級市場照常營業

一田百貨繼昨日回應縮減沙田旗艦店的業務後，今日再在社交平台公布，將由2月19日年初十起，縮減大埔分店的業務，其中化妝專櫃、休閒／運動服飾、童裝、內衣飾品、行李、家電及玩具部門，將停止服務。其他用品則維持服務或遷移至2樓超市；至於超級市場則照常營業。

在2樓的超級市場照常營業，而⁠嬰兒用品及健康產品將移至超市部門；⁠廚具家品、浴室用品及床品維持於1樓。

一田表示，百貨部門稍後將以全新面貌與顧客見面，繼續加強超市及生活家品選擇，為顧客帶來更優質購物體驗。

荃灣分店暫無計劃調整

換言之，相比沙田旗艦店只停止化妝專櫃、休閒／運動服飾及內衣飾品的業務，大埔分店縮減的規模更大，涉及的部門更多。不過據了解，一田百貨暫無計劃調整荃灣分店。

零售業總銷貨額百貨公司升15%

翻查最新公布的2023年11月零售業總銷貨額，雖然民生用品的表現低迷，例如超級市場按2022年同期下跌5%，但百貨公司卻升15%，奢侈品如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物更飆升60.8%，數據似乎與一田百貨最新的調整安排，並不一致。

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