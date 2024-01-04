第50屆香港玩具展下周一舉行　逾二千六家展商　增綠色玩具等區

由貿發局主辦的第50屆香港玩具展將於下周一（8日）起一連4日在灣仔會展舉行，連同香港國際文具及學習用品展，今年有來自35個國家及地區、超過2,600家展商參加，包括多個本地、內地、亞洲和歐洲的展團。今年增設多個全新展區，包括「綠色玩具」、「收藏玩具」及「ODM 匯點」等區。



三項商貿展以「創新玩意：玩轉古今未來」為題，大會於會展3樓特設時光長廊，展示歷屆玩具展的珍貴照片及影片，與參觀人士一同回顧玩具業和玩具展在過去近半世紀的發展進程。玩具展、文具及學習用品展均設有綠葉標誌，方便買家識別支持環保的展商。

今年增設多個全新展區，包括「綠色玩具」專區展示在物料、設計、製作或包裝等範疇糅合環保創新的產品。設於展覽廳3B的「大童世界」展區加入全新「收藏玩具」區，展示2米高的鹹蛋超人以及1.5米高的香港重機模型，供大家觀賞及拍照留念。香港品牌玩具協會將首次於玩具展設立展團，推廣香港的創新產業，玩具品牌和具收藏價值的玩具。「ODM 匯點」展區則集中展示多家提供原廠委託設計服務的相關展商。

展團包括以歐洲展商為主的「World of Toys」展團以及韓國和台灣展館，將再次回歸；中國內地展團有來自浙江、廣東、江蘇、福建、山東省的公司參展；當中的平湖市則首次設館，展示兒童電動車產品。

三展將以「展覽+」(EXHIBITION+)模式舉行，結合實體展及「商對易」(Click2Match智能配對平台)網上智能配對平台進行線上洽商及配對。今年大會更推出「掃碼易」（Scan2Match）服務，讓買家可在實體展期間，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商，以便在實體展期間或之後在線上繼續商談。

大會將在展覽第二天（9日）舉行升級版「亞洲玩具論壇」，以「解鎖亞洲玩具業市場之關鍵」為主題，邀請多位國際玩具及遊戲業界專家探討市場動向，分享對玩具業前景、新興趨勢和機遇的看法。