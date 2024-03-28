簡約公屋｜政府批出第二批工程合約　涉小欖、屯門及柴灣1.15萬伙

政府積極發展「簡約公屋」，房屋局及建築署今日（28日）公布，第二批位於小欖、屯門及柴灣的「簡約公屋」兩份設計及建造合約，經審核後批予安保--俊和聯營，共提供1.15萬個單位，工程即將陸續展開，餘下項目預計今年年中招標。



政府早前展示簡約公屋示單位。（資料圖片/夏家朗攝）

房屋局及建築署表示，第二批「簡約公屋」項目合共提供約1.3萬個單位，當中小欖樂安排（工務工程合約編號SS M520）、屯門第54區及柴灣常安街／常平街項目（工務工程合約編號SS M521），共提供約1.15萬個單位，經審核後批予安保--俊和聯營，工程即將陸續展開，而餘下的馬鞍山恆光街及改裝五間空置或即將空置校舍為「簡約公屋」的項目亦預計將於今年年中招標。

前樂安排海水化淡廠本身是放置工務設施，現時已搬走變為一幅「吉地」，房屋局將徵用土地建簡約公屋。（資料圖片)

目標2027/28年度前提供3萬個單位

政府指出，第一批「簡約公屋」有四個項目，分別位於元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路及啟德世運道，合共提供約1.7萬個單位，全部項目已於去年12月起動工。為盡快改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素，建築署將全速推進相關工作，以達至在2027至2028年度前提供約3萬個「簡約公屋」單位的目標。