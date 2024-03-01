元朗攸壆路簡約公屋營運招標　申請計劃書需提出遷出可行性

為解決香港房屋問題，政府提出興建簡約公屋，房屋局今日（1日）就第一個簡約公屋項目的營運及管理服務合約進行招標，該項目位於元朗攸壆路，提供約2,100個「簡約公屋」單位，預計明年第一季入伙。有興趣機構提出的計劃書內需要建議，營運和管理模式、提供的社會服務支援，以及遷出計劃的可行性等。



▼2月18日 元朗攸壆路簡約公屋動土禮▼



+ 4

元朗攸壆路簡約公屋 預計明年第一季入伙

為解決香港房屋問題，政府提出興建簡約公屋，房屋局今日就第一個簡約公屋項目的營運及管理服務合約進行招標。第一個簡約公屋項目位於元朗攸壆路，提供約2,100個「簡約公屋」單位，預計明年第一季入伙。房屋局表示，歡迎有能力和經驗的服務承辦商投標，包括非政府機構及持有物業管理公司牌照的機構，或是兩者合作營運。

有興趣機構需要提交計劃書，計劃書內需提出，營運和管理模式、提供的社會服務支援、遷出計劃的可行性、創新和資訊科技的應用等一系列因素作出技術評審，令項目的設施和服務切合項目居民和地區需要。房屋局會根據投標機構的管理能力、相關經驗、過往的服務表現、計劃書等，然後再就投標價格作出綜合評審，從而評核最合適的機構負責營運該簡約公屋項目。

投標者須於4月19日中午12時前透過電子投標系統提交電子投標書，或把投標書放入添馬添美道2號政府總部東翼地下公眾入口大堂的「政府總部投標箱」內遞交。

房屋局發言人表示，簡約公屋能夠填補短期公營房屋供應不足的缺口，旨在盡快改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素，多個項目均已全面開展工程。他表示，除了提供更安全、更合宜的居所，房屋局更希望透過不同社區配套和民生服務，讓居民生活更舒適便利，活得更有尊嚴。