何永賢帶隊北上　視察簡約公屋組裝合成組件　首批料最快下月抵港

房屋局局長何永賢今日（25日）與房屋局常任秘書長羅淑佩、建築署署長李翹彥等前往惠州，視察「簡約公屋」「組裝合成」（MiC）組件的生產進度和情況。何永賢表示，第一批「簡約公屋」的四個項目工程均已全速開展。四個項目共有約9,300個MiC組件，首批組件預計最快下月抵港。



何永賢（前排左二）到訪中建科工集團綠色科技有限公司，視察「簡約公屋」MiC組件廠房。（政府新聞網）

何永賢等一行人上午先到訪中建科工集團綠色科技有限公司（中建科工），視察「簡約公屋」MiC組件廠房，聽取生產進度匯報，並了解智能及自動化製造過程。

何永賢（左三）、房屋局常任秘書長羅淑佩（左二）、建築署署長李翹彥（左一）到訪中建科工集團綠色科技有限公司，並與公司代表會面，聽取生產進度匯報。（政府新聞網）

「簡約公屋」成香港首個高層鋼結構「全組裝合成」建築項目

何永賢指，非常欣賞工程團隊積極投入大量人手和資源，以先進的管理和建築技術，包括焊接機械人的應用，配合「簡約公屋」這項極具挑戰的工程。此外，工程團隊亦不斷研究改善「機電裝備合成法」（MiMEP）及「組裝合成」升降機（MiC Lift）等技術的應用，讓「簡約公屋」成為香港首個高層鋼結構「全組裝合成」（Full MiC）的建築項目。

其中，中建科工獲總承建商其士——中鐵建設聯營委託，製造元朗攸壆路、屯門第3A區及牛頭角彩興路的「簡約公屋」項目全部共約9,300個MiC組件，預計首批組件最快下月抵港。

首批四個項目已開展工程 攸壆路項目料明年第一季入伙

何永賢又表示，上述3個「簡約公屋」項目，加上為總承建商為中國建築工程（香港）有限公司的啟德世運道項目均已全速開展工程，其中攸壆路項目預計明年第一季入伙。

團隊下午再到港資企業有利華建材（惠州）有限公司的廠房，了解香港承建商製造MiC組件時所應用的不同創新技術和智能設備，包括人工智能（AI）自動化MiC模具生產、焊接機械人、自動化鋁窗生產線等。

除建築署的政府項目（柴灣政府綜合大樓及車房），該廠房亦有為香港房屋委員會的公營房屋項目（如東涌第99區、安達臣道石礦場R2-5用地等）提供各類（包括MiC）預製組件，數量超過9萬件。

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