公屋富戶｜房署4.2日起要求25萬租戶申報　將仿好市民獎鼓勵舉報

政府頻頻出招打擊濫用公屋，房屋局今日（28日）公布，房屋署將於今年4月2日向超過25萬個租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，租戶須在今年5月底或之前交回。另外，計劃參與警方「好市民獎」，為成功舉報濫用公屋戶的市民頒發感謝狀及獎賞，料今年內推出。



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房屋局呈交立法會文件顯示，房屋署將於 2024 年 4 月 2 日向超過 25 萬個租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，他們須在本年5月底或之前交回房屋署。

參考警方「好市民獎」鼓勵舉報

房委會將增設「舉報獎賞」，鼓勵市民舉報濫用公屋，參考警方「好市民奬」，為可以提供確切情報，而使房屋署成功收回被濫用單位的實名舉報人士，提供舉報獎賞，除房屋署的直接僱員外，任何能提供真實確切資料，令房屋署成功收回濫用公屋單位的人士會獲感謝狀及獎賞，目標是今年內推出計劃。

房署亦正調查公屋戶的境外物業，文件指出，近日曾就懷疑瞞報在內地擁有物業的個案，去函內地相關機構查詢，並獲覆事涉家庭在廣東省擁有住宅／及商舖單位，由於家庭資產淨值超逾公屋申請的限額，房委會已向他們發出「遷出通知書」，並正跟進檢控。

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按「富戶政策」收回約4600個單位

另外，房署與土地註冊處建立資料比較及核對機制，截至今年2月底，已覆核5.9萬戶，當中約190戶核實擁有香港住宅物業，其中60個單位已被收回，並向20戶發出「遷出通知書」及跟進檢控，餘下的約110 戶會按序跟進租約管制行動/檢控。

房署亦由其他懷疑個案進行對比，受查家庭約1.49萬個，在完成覆核的約 1.19萬宗個案，有約190個家庭證實擁有香港住宅物業，當中有約50個單位已被收回，並向約40戶發 出「遷出通知書」及跟進檢控，而餘下的約100戶，會按序跟進租約管制行動/檢控。

因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位，由2021/22年度近1400個，至22/23年度有逾2200個，至23/24年度超過2500個。而自2017年實施經修訂「富戶政策」以來，截至今年2月，房委會已收回約4600個單位。