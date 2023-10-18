公屋富戶｜房協3年終止2000租約　揪逾30宗濫用公屋　將加強審查

房協跟隨房委會收緊公屋富戶政策，並會在12月起加強打擊濫用公屋，房協總監（物業管理）潘源舫今日（18日）在電台節目表示，過去三年共向近2,000個租戶終止租約，當中30多戶涉及濫用公屋，認為情況不算嚴重，但仍要謹慎處理，包括與房委會的新修訂看齊，將非持續居住定義收緊一半至3個月。另外，房協明年4月起亦會收緊公屋富戶政策，將要求新租約租戶，每隔兩年申報是否在港擁有物業等資產狀況，而租戶在置業後，亦要在一個月入通知房協，房協將會審視每一份申報表，並調查懷疑個案，超出資產限制的租戶將會被要求遷出單位。



據了解，房協10月17日通知租戶今年12月起加強打擊濫用行為，包括將「非經常持續居住」定義由半年改為逾3個月，非持續居單位3個月便視為濫用。（資料圖片）

潘源舫在港台節目《千禧年代》表示，濫用公屋的行為包括，非經常在單位居住，甚至丟空單位、將單位分租或轉租、將單位用作非住宅用途，甚至不法行為等，房協現時會定期家訪了解租戶的居住情況，亦會在接獲舉報後，突擊探訪懷疑濫用的單位，若經調查後，證實相關租戶涉及濫用，將會終止其租戶，並會發出遷出通知書，要求對方遷出。

12月起將「非經常持續居住」定義由6個月改為3個月

他續指，過去三年合共與近2,000個租戶終止租約，當中30多宗涉及濫用公屋，佔整體不足2%，認為情況並非嚴重，但強調仍要謹慎處理。

他又提到，房協將於12月起加強打擊濫用公屋，包括將「非經常持續居住」定義由6個月改為3個月，以回應社會對濫用公屋的關注，並與房委會新修訂看齊。

房協總監（物業管理）潘源舫。（資料圖片／羅君豪攝）

明年4月起租戶每兩年申報資產物業

被問到若租戶因工幹、住院等情況而短暫無法在單位內居住會否被要求遷出，他則強調，當局在找到懷疑個案時，會了解相關個案，若租戶能提供醫生紙、工作證明等，將酌情處理有關個案。

除此之外，房協亦會明年4月起，就公屋富戶政策「加辣」，潘源舫表示，新安排將要求受影響租戶每兩年申報其資產、入息狀況，以及要申報其在香港是否持有住宅物業，而租戶置業後的一個月內，亦要向房協申報，強調房協將會審視每份申報表，並會深入調查懷疑個案，若證實租戶的資產超出限制，將會發出遷出通知書。

他續指，新安排並不適用於所有房協公屋租戶，僅限制房協的新租約，當中包括所有入住房協單位的新租戶、因轉換戶主、調遷等須重新簽訂租約的單位。