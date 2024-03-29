復活節｜西九高鐵站逼爆　母女遊福田兩日一夜：小朋友玩厭香港

一連四日復活節假期今日開始，不少港人北上旅遊，西九龍高鐵站早上人頭湧湧，進入禁區過關已大排長龍，龍尾至禁區外範圍，至少要輪候約30分鐘才可入內過關。有家長帶同女兒到深圳福田遊玩，因小朋友已「玩厭」香港，預計逗留兩日一夜，料花約千元。



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記者於今早9時到西九龍高鐵站，從柯士甸站下車，已有不少人拖著行李前往西九高鐵站。高鐵站離境大堂人山人海，有職員指，要進入禁區過關，至少要輪候約30分鐘。

不少家長趁一連四日的復活節假期間，帶同子女北上放鬆；亦有遊學團安排學生到江西旅遊，增加對祖國的認識。

家長胡女士帶同女兒到深圳福田遊玩，她指，過往未曾乘搭高鐵北上，所以今次專程體驗。她指，因小朋友已「玩厭」香港，預計逗留兩日一夜，料花約千元。

參加旅行團到昆明、老撾的鄭太表示，參團花費約1萬元，準備遊玩8日。已退休的鄭太指，「退休人士日日留喺香港，咁啱有得報團，如果唔係平時都唔會同人迫」。

內地客專程來港逛藝術展

相比起高鐵站離境大堂「迫爆」，抵港大堂人流略顯疏落。適逢本港藝術三月，來自深圳的黃先生指，今次來港是為了逛藝術展覽，特意乘高鐵來港，因為「通勤」較為方便，預計留港一日，即晚便會返回深圳。