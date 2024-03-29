復活節天氣｜今日多雲有驟雨最高29度　明日驟雨較密有狂風雷暴

一連四日的復活節假期今日（29日）展開，天文台指廣東沿岸風勢微弱。本港今早有薄霧，橫瀾島的能見度曾降至2000米以下。此外，一道雲帶正覆蓋華南預測。天文台預測，大致多雲，有幾陣驟雨。早晚有薄霧。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。吹微風。



圖為截至3月29日清晨6時，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月5日 回南天維港及將軍澳大霧▼



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明日天氣漸轉不穩 至下周一均有雷暴

天文台指出，廣東沿岸今日風勢微弱，亦有幾陣驟雨，而偏南氣流會在未來數日逐漸影響該區。此外，受高空擾動影響，週末至下週初華南地區有大驟雨及狂風雷暴 。隨著高空擾動稍為遠離，下週中期廣東沿岸地區天色好轉。

天文台展望，明日（30日）稍後天氣漸轉不穩定。星期日（31日）間中有驟雨及雷暴，隨後一兩日仍有幾陣驟雨。

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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下周二及周三30度 下周六前連日驟雨

天文台九天天氣預報顯示，明日（30日）至下周一（4月1日）連續3天有雷暴。明日介乎23至28度，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較為頻密，及局部地區有狂風雷暴。下周日（31日）在23至27度之間，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。下周一 在24至28度之間，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



為截至3月29日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二（4月2日）及下周三（4月3日）均介乎25至30度，部份時間有陽光。其中，下周三料有驟雨，並持續至下周六（4月6日），連日最高氣溫約為28、29 度，最低約為23度。