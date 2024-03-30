復活節｜港人掀北上酒店熱　最新攻陷深圳大鵬灣搶訂爆紅希臘小屋

內地旅客來港不過夜已成為主流，相反，港人北上住酒店staycation，卻成最新熱潮！港人的酒店版圖更不止局限於熟悉的羅湖或福田等市區，連遠至大鵬灣的希臘式獨幢度假小屋「蜜悅」，也被港人最新攻陷。



以復活節假期為例，所有房間已於兩周前爆滿，房客逾半數為港人，其中一幢有「翻版聖托里尼」之稱、名為「藍白聖島」的爆紅打卡度假屋，更佔九成由港人預訂，酒店方面甚至在每間度假屋派駐粵語服務員，並接受港幣付款，專為港人服務。



港人的活躍範圍已不再僅限於羅湖或福田等市區，原來遠至大鵬灣的度假屋亦受惠於港人北上熱潮。（歐嘉樂攝）

度假屋︰復活節比中國傳統節日預訂率還要高

港人北上熱潮持續不減，除了進駐山姆及Costco等超市熱點爆買，最新潮興北上住酒店staycation嘆世界，而住宿版圖不止於羅湖及福田等市區，甚至「攻佔」被喻為深圳人後花園的大鵬灣。營運酒店的「蜜悦文旅」於2019年進軍深圳市場，目前在鹽田區及大鵬新區開設9家門店，提供度假住宿、餐飲及婚攝等服務，近期搶佔港人北上酒店熱的商機。

蜜悦文旅CEO趙楓表示，來自香港的酒店住客佔比由去年初的7%至8%，飆升至暑假期間約15%，至今年春節再急增至逾20%。由於復活節並非內地假期，港人訂房佔比更破紀錄佔55%，甚至早在兩周前已預訂爆滿。他稱：「基本上復活節都訂滿了，比中國傳統節日預訂率還要高。」

海邊希臘式度假屋 復活節港客佔九成預訂

其實蜜悦文旅的深圳門店，可簡單分為大梅沙山麓及南澳海邊的度假屋。趙楓特別提到，旗下一幢名為「藍白聖島」的度假屋，由於建在懸崖海邊，建築外觀以藍白色為主、仿地中海風格，就像希臘的聖托里尼小屋，尤其深受港人熱愛，為最熱門的打卡點，今個復活節佔90%為港人預訂。

記者採訪當日實地參觀，發現該度假屋面朝大海，可遠眺香港的東坪洲，黃昏時更可邊浸浴，邊欣賞鹹蛋黃日落，與香港的長洲度假屋相比，確實別有一番味道。至於房價亦相當吸引，視乎日子每晚房價約1,000至3,000元，訂房平台Klook則顯示清明節索價2,147元起。

▼大梅沙山麓度假屋▼



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內地客在意打卡點讚 港客在意開心與否

趙楓續指，香港住客大部份為年輕情侶、新婚或中老年夫婦，通常入住兩晚，一般預訂較貴價的房型。他並觀察到，港客相比內地客更在意房間的整潔，着重配套設施及服務，通常查詢度假屋是否設有健身房及游泳池，或是周邊的餐飲及娛樂設施。

至於內地客則傾向感性消費，主要目標拍攝漂亮的相片，或是在社交網絡如微信朋友圈分享。「內地客戶會比較在意別人的點讚，香港客戶會比較在意我自己是不是開心。」

▼南澳海邊度假屋▼



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四招吸港客︰助點外賣召車、聘粵語服務員、收港幣、免費婚攝

有見港客數量屢創新高，趙楓隨之迎合港人口味，推出偏西式的餐飲料理，並提供「管家式服務」，在每間門店配備粵語服務員。他考慮到部份港人沒有內地手機號碼，無法使用美團、滴滴出行等APP，安排服務員幫忙外賣點餐及召車，並接受信用卡以港元付款。

以往不少港人會花費在香港訂酒店套房求婚，或慶祝結婚周年紀念日及辦派對等，如今紛紛改為北上，「蜜悅」亦成為港人的求婚或慶祝活動熱點。趙楓稱，該酒店的「管家式服務」更一條龍提供私人訂制佈置，專業拍攝錄影及後期修圖，「這都是免費的，我們佈置婚禮和攝影都是免費的。」

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大鵬灣擬建南澳口岸碼頭 度假屋準備迎接更多港客

「我們會做好準備去迎接更多香港客戶。」趙楓相信未來將迎來更大的機遇，由於深圳政府正計劃興建南澳口岸碼頭，預料於兩年內落成，距離蜜悦文旅的度假屋只有10分鐘步行路程。若按當地規劃，屆時港人可從中環直接坐渡輪直達當地入住酒店，確實是難得一遇的商機。

趙楓更透露，正考慮與香港企業合作，購置或翻新大澳的物業，將度假屋業務擴展至香港。至於深圳方面，最近周末會安排免費導賞團，帶顧客徒步欣賞鹽田或大鵬灣的美景，他並計劃與帆船及直升機俱樂部合作，向顧客提供折扣優惠，盡情感受海陸空的玩樂體驗。

「因為我們覺得住宿只是客人最基礎的一個需求，他來這邊的本質上可能是陪家人陪朋友一起來度假，消磨他的美好時光。那麼其實除了住之外，我們一定要給他更多的一些玩的豐富內容，對他來講，這就是一個度假的旅程，而不僅僅只是住一個房間。」

▼3月29日 復活節假期北上人潮▼



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香港酒店可提升親切感拉近住客距離

近年深圳的酒店業發展迅速，被問到有何值得借鑒。趙楓認為，由於內地訂房平台要求嚴格，若顧客的評分愈高，平台推送的顧客隨之增加，反之亦然。「如果客戶不滿意，你的分數一直往下降，那麼你就會愈來愈沒有客戶，其實就逼着我們商家把客人滿意程度去做好。」

趙楓分析，相對於香港的五星級酒店由國際集團營運、講求職業化服務，內地近年則興起相反的路線，採用「管家式服務」，即24小時照顧住客的需求，拉近住客的距離感，相比服務員更像一名親切的導遊或朋友。