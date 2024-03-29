復活節北上採訪手記｜搭東鐵變沙甸魚　上水去羅湖花2小時

復活節北上採訪手記｜港人趁復活節4日長假「大遷徙」，多個與內地接壤口岸今日（29日）人頭湧湧，口岸盡是人人人人。《香港01》記者今日中午實測前往內地，在東鐵綫上乘客們擠迫得如罐頭沙甸魚。



然而人龍地獄到羅湖站落車後才發生。中午的羅湖站已實施人流管制，落車後乘客們須排隊分批出閘，烈日下的月台、閘前盡是人龍，身邊經過汗流挾背的市民、拖著行李箱的市民，以及口中唸着要打退堂鼓的市民。記者由上水站到達內地羅湖口岸，最終花近2小時，當中逾1小時均在羅湖站排隊等拍八達通出閘。



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復活節假期首日，羅湖口岸、深圳灣口岸、港珠澳大橋及高鐵西九龍站等管制站，被北上人潮擠得水洩不通的新聞鋪天蓋地。記者也一如疫情以前，接到任務採訪北上市民，了解市民北上行程等。

原定採訪行程是由香港前往深圳COCO Park，並計劃經較近的落馬洲支線口岸過關。不過，記者今早在上水站完成觀察市民排隊入閂的任務後，在上水站因列車班次太少及車廂爆滿等原因，臨時決定放棄前往落馬洲站，改為往羅湖站過關。

抵羅湖站才是另一地獄開端

記者中午12時10分左右，在上水站登上東鐵綫由上水開往羅湖列車，車廂內已十分擠擁，加上大批北上市民手拖行李篋，車廂頓成一個沙甸魚罐頭。當抵羅湖站後，記者才發現這是人潮地獄的開端，由於港鐵在站內實施人潮管制措施，市民落車後須一批批往閘機拍卡出站，前往過關。

3月29日，復活節假期北上人潮：



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北上年輕人就地解決午餐

記者落車後，站內已是極度擠擁，雖說排隊卻不似隊形，有拖家帶口的人，也有手拉行李篋的人，在隊列中穿插，熙來攘往、轂擊肩摩，擠擁程度直迫維園年宵，現場一片混亂。較為炎熱又擠迫的環境下，包括記者在內的市民已汗流挾背，有家長用手幫小朋友「撥扇」，也有一同北上的年輕人索性取出零食邊排邊吃；同行中也有部分忍受不住炎熱、擠迫的市民中途折返。

原本從羅湖站落車，只須再行500米、5分鐘內路程已可拍卡出閘，但在今日「盛況」下，記者排了超過1小時，才成功手持八達通觸碰到拍卡機，離開這個「地獄」。

進入管制站範圍後，人流雖然多，但過程較順暢，約排10分鐘已成功通過香港e道。到達內地管制站範圍，內地當局早已取消續稱「黑碼」的健康申報安排，過往所有隨身行李、物件都須經x光機檢查，但今日只要求行李箱須「過機」，背囊、手袋等輕便物品不需檢查，最終花約半小時，在下午2時左右，便通過香港及內地出入境手續。

埋單計數，由上水站出發直至到達內地，共花耗約兩小時。面對人潮洶湧、無限排隊的「地獄」，記者確不想再經歷多一次，亦令人反思，到底是北上魅力太大，還是港人假期不想留港消費的意念太強，才令他們不惜成為百米人龍的一份子，也要過關往深圳？