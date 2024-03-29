復活節｜上半日近60萬人出境　大商場出招吸客　港人：留港消費

今日（29日）是復活節假期首日，上半日有近60萬人次出境，香港有否變「空城」？有大商場為出招吸引顧客，其中又一城設立人氣動漫《排球少年》期間限定店，而海港城推出免費泊車5小時。兩商場雖然人流不算多，但也不至於變空城。有人希望港人可以多支持本地消費，令經濟越來越好。



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又一城商場正舉辦人氣動漫《排球少年》期間限定店，吸引不少人「打蛇餅」購物。（陳葦慈攝）

復活節假期首日，記者今日（29日）下午1時到九龍塘又一城商場視察，發現商場正舉辦人氣動漫《排球少年》期間限定店，吸引不少人「打蛇餅」購物。

戲院、食肆及手搖飲品店亦普遍多人，惟高層商戶較靜。

麥小姐指，在復活節假期留港不外遊，「想慳返啲錢，留喺香港支持本地消費」。（陳葦慈攝）

港人指要遊留港消費 惟見逛街港人相對少

到又一城的麥小姐表示，在復活節假期留港不外遊是因「想慳返啲錢，留喺香港支持本地消費」，另因擔心內地食品安全問題，所以不北上。她指又一城商場「都幾靜」，覺得早上人流不多，只有食飯時間才多點人。

麥小姐亦留意到，復活節假期外遊人數較多，而逛街的港人相對少。她呼籲香港人可以多支持香港本地消費，她指香港經濟低迷，希望之後可以愈來愈好。

市民Jasmine到又一城逛街，她指商場人流比疫情時淡清，今日可能因為商場搞活動而人流相對多點。（陳葦慈攝）

另一市民Jasmine在復活節假期到又一城逛街，不選擇外遊因不想逼 ，但她發現商場人流比疫情時淡清，惟現在可能因為商場搞活動而人流相對多點。她指復活節假期身邊同事都選擇外遊，但認為經濟不算很差。Jasmine續指，香港「多姿多彩咩都有」，港人自然會「留翻喺香港」。

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海港城推出免費泊車5小時吸客

另外，記者於下午4時亦到尖沙咀海港城，商場為吸客推泊車優惠，免費停泊5小時，室外室內停車場都爆滿。商場內的通道，都有不少人閒逛；不過旁邊嘉禾海運戲院一帶較為冷清，接近沒有人。

加拿大回港的楊先生指海港城推出泊車優惠吸引。（王海圖攝）

楊先生：港人多留港消費 惟北上使費確較便宜

加拿大回港的楊先生表示，海港城推出泊車優惠吸引，因方便很多。復活節假期依然留港，他解釋說：「始終係香港人嘛！」他指港人北上消費未必與香港經濟差有關，「都係想去行吓啫。」他鼓勵港人多在香港消費，希望可以幫助香港經濟。

楊先生前兩天才剛北上，今日楊先生等4人在尖沙咀飲茶，大概花費港幣1,000多元，不諱言內地飲茶「平好多」，同樣是港幣1,000多元，已經是9人飲茶的價錢。

Tracy一家三口到海港城逛，預計晚餐將花費600至700元。（王海圖攝）

指海港城推出泊車優惠吸引

Tracy一家三口今逛海港城，她表示，雖然未有駕車，但認為海港城推出的泊車優惠吸引，預計會選在商場食肆晚餐，花費600至700元。

她表示，身邊很多人都會北上，因內地消費「平一半有多」。不過她最近就沒有北上，因照顧小朋友比較麻煩，而且回鄉證過期，但在小朋友長大少少就可能會北上。她認為港人多北上導致香港經濟較差，她鼓勵港人可多留港，支持本地消費。