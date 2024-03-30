復活節北上｜實測水路北上全程暢順　醒目客轉坐船避人潮大讚舒適

復活節長假首日（29日）港人逼爆各個跨境口岸，引起港人熱議，《香港01》今日（30日）實測經水路前往深圳蛇口，發現船上只得約20名乘客，部份人拖着行李篋，幾乎全部是操普通話的內地旅客。而窗邊位更是任君選擇，過關亦不用排隊。由兌換船票至離開碼頭，全程只花約1小時20分鐘，相當快捷。



有來港公幹的內地人因目睹昨天的墟冚場面，決定首次坐船北上深圳，大讚船艙安靜舒服、座位寬敞及風景漂亮，考慮後日亦坐船回港。亦有穿梭港深圳工作的港人稱，平時只得寥寥數人坐船，昨日復活節乘客量顯著增加，但仍未滿座。



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隔壁澳門航班人頭湧湧 蛇口船僅寥寥約20人

復活節過關人潮震驚全港，不過北上深圳並非只得羅湖、落馬洲或深圳灣等陸路口岸。其實上環港澳碼頭每日提供早上9時正、11時正及傍晚6時正，共3個航班開往深圳蛇口碼頭，普通座只售130港元，相等於高鐵的一等座價格，若在網上訂票平台購買更低見117港元。

《香港01》記者今早8時40分抵達上環碼頭，隨即坐上9時正船班次前往蛇口。相比隔壁澳門航班的人頭湧湧，蛇口航班則呈現截然不同的景象，目測候船室僅約20人，部份人拖着行李篋，幾乎全部是操普通話的內地旅客。

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窗邊位任君選擇 過關毋須排隊

由於乘客數量不多，記者亦沒有按船票的座位編號就坐，隨便找了一個窗邊位置欣賞沿岸風景，船程大約50分鐘，已抵達深圳蛇口碼頭，而過關亦毋須排隊，數分鐘便完成檢查證件，不像坐東鐵線擠成罐頭沙甸魚。由兌換船票至離開碼頭，全程只花約1小時20分鐘。

內地客憂過關排隊提早到碼頭：結果沒有人

正在香港出差的內地客鄒先生首次由香港搭船北上深圳。他表示有朋友昨日經陸路口岸過關花了兩小時，加上高鐵車票供應緊張，又聽說口岸一帶道路塞車，因此決定坐船前往深圳。他說：「我坐九點鐘的船，八點二十分就到，結果都沒有人。」

鄒先生認為，船票與高鐵車票的價格相近，適合港島區居民，並大讚船艙安靜舒服、座位寬敞及風景漂亮，唯一缺點是每日僅得三班航次。他已將路線推介給其他朋友，並考慮後日再坐船返港，他笑說：「如果你是來蛇口，到口岸打車不如坐船。」

正在香港出差的鄒先生首次坐船北上深圳，大讚船艙安靜舒服、座位寬敞及風景漂亮。（黃浩謙攝）

復活節首日航班竟未滿座

另有一名與記者乘搭同一班船的港人，會定期坐船北上深圳工作，他認為坐船較乘搭東鐵線舒適。他又指平日船上乘客不多，只得寥寥數人，而昨日復活節乘客量顯著增加，但仍未滿座。