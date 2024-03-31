香港航空曼谷返港航班今早機件故障起飛後折返　涉200客無人受傷

香港航空表示，今早（31日）從泰國曼谷飛往本港的航班HX780，在當地時間凌晨2時由曼谷返回香港時，於起飛不久發現機件故障，即時按安全程序折返，並安全降落曼谷機場，過程中沒有任何人受傷。



香港航空協助受影響的200多名乘客，乘坐港航同日回港航班，或轉乘其他航空公司航班回港。該公司已按既定程序通報相關部門，並對所引起之不便深感抱歉。



港航航班HX780今早凌晨2時25分從曼谷素萬那普國際機場起飛，及後在空中盤旋一圈後折返機場。（Flightradar24截圖）

香港航空表示，HX780航班在今日（31日）當地時間凌2時由曼谷返回香港時，於起飛不久發現機件故障，即時按安全程序折返，並安全降落曼谷機場，過程中沒有任何人受傷。

港航表示，盡全力協助受影響的200多名乘客，乘坐港航同日回港航班，或轉乘其他航空公司航班回港。同時安排等候的乘客於酒店稍作休息，該公司感謝乘客的體諒。

香港航空已按既定程序通報相關部門，並對所引起之不便深感抱歉。

機管局抵港航班的資料則顯示，航班HX780原定今早5時55分到港，現時預計晚上10時30分到達香港機場。

機管局資料顯示，現時預計航班HX780晚上10時30分到達香港機場。（機管局截圖）

據飛行追蹤網站Flightradar24的資料，相關航班今早凌晨2時25分從曼谷素萬那普國際機場起飛，及後在空中盤旋一圈後折返機場；據另一飛行追蹤網站Flightaware展示的飛行路徑，航班HX780起飛後，曾在空中盤旋多個圈，其後始折返素萬那普國際機場，降落時當地時間為凌晨2時59分，即航班在起飛後，不足半小時折返。