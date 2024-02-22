香港航空宣布平均加薪3.8%　機師飛行時薪及維修技術員工加至5%

香港航空今日（22日）宣布今年加薪，合資格機組人員及後勤員工將獲加薪平均3.8%，機師飛行時薪將增加5%，從事維修和工程相關工作的技術人員則獲加薪平均5%，由本月1日起生效。港航現已恢復25個目的地航線，平均載客率達到85%。



香港航空今日宣布加薪，全體合資格員工獲加薪平均3.8%，於2月1 日起生效。合資格機組人員和後勤員工獲加薪平均3.8%，主要從事維修和工程相關工作的技術人員獲加薪平均5%，機師的飛行時薪將增加多達5%，員工也有機會獲酌情花紅，個人加幅之百分比則會基於2023年進行的員工績效評估結果而決定。

港航表示，2023年的營運復甦進度甚為理想，包括恢復了25個目的地的航線，以及達成了平均85%的載客率。港航主席孫劍鋒稱，去年重整過渡期間，員工繼續展現了令人自豪的應變能力和適應能力，確保旅客行程安全及保持公司的收益水平，和出色的航班準點率。

孫劍鋒表示，隨著今年更多飛機加入機隊以及引進新機型，將提高公司營運效率，進一步擴大航線網絡覆蓋，港航會繼續加強投放資源在中國大陸和日本地區，同時也希望推出更多休閒旅遊目的地。