香港航空免費機票︱有市民凌晨帶凳仔排籌　輪籌長者：未搭過飛機

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】香港航空今日起兩日（26及27日） 在銅鑼灣Fashion Walk中庭位置舉行 「夾機票」活動並送出一千張前往18個熱門航點的單人來回免費機票，包括大阪、東京成田、福岡等港人外遊景點。



今早8時半，位於百德新街的行人徑化身「機場跑道」擠滿人龍，接近400人。有市民之前網上搶免費機票失敗，今凌晨兩時已到場並帶備凳仔打「持久戰」，希望去首爾旅行。有從未乘搭飛機的長者為體驗搭飛機旅行，特地首次凌晨排隊搶票。



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今早8時半，位於百德新街的行人徑化身「機場跑道」擠滿人龍，目測約400人左右齊齊排隊等候至9時陸續領取籌號搶免費機票。9時後，隊尾更延伸到百德新街拐角位，即與京士頓街交界附近。

在接近隊頭位置的郭小姐，表示於今日凌晨兩時已經到場排隊，並帶備凳仔，直言：「唔辛苦嘅。」

排在接近隊頭位置的郭小姐，表示於今日凌晨兩時已經到場排隊，並帶備凳仔，直言：「唔辛苦嘅。」她指雖然今年2月份已去過一次首爾，但希望今年11或12月去帶姨甥女一起去當地旅行，並開心道：「梗系興奮啦，一定有（免費機票）啊嘛！」她透露之前曾試過在網上搶免費機票失敗，因為「塞車多囉」故較喜歡以現場線下方式搶，但指辛苦許多囉：「半夜就嚟排喎，唔辛苦啊？」

排在首一百名的73歲林先生坐在凳仔等候多時並指：「冇啊，我都未坐過飛機啊。」

排在首一百名的73歲林先生坐在凳仔等候多時，他表示第一次排隊搶票，今凌晨五點多便到場排隊，笑指：「係要早啲吖嘛哈哈。」他又言自己從未坐過飛機：「冇啊未我都未坐過飛機啊。」他指如家人有空，希望與家人一同旅行，不過暫時未想到去哪裡。他表示能搶到機票非常開心。

六點到場排隊的朱先生表示：「過嚟睇下就諗住本身見佢咁少人。」

六點到場排隊的朱先生表示：「過嚟睇下就諗住本身見佢咁少人。」他指取到機票會同家人一同去，由於之前去過泰國所以不考慮，但想去日本。他又指今次是第一次搶免費機票，不過覺得網上搶機票較好，因為「始終咁熱出嚟排隊」。