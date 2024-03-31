流感｜屯門醫院新生嬰兒病房爆副流感病毒　再多一10個月女嬰確診

屯門醫院早前公布一個新生嬰兒特別護理病房有病人組群確診感染副流感病毒，今日（31日）再有一名10個月大女嬰確診。發言人指，女嬰出現發燒徵狀，院方已為病人進行所需測試，結果對副流感病毒呈陽性反應。女嬰目前正接受隔離治療，情況穩定。



屯門醫院再有女嬰確診副流感病毒。（資料圖片／呂穎姍攝）

女嬰現正接受隔離治療 目前情況穩定

屯門醫院發言人表示，就早前公布一個新生嬰兒特別護理病房有病人組群確診感染副流感病毒，該病房今日（31日）再有一名10個月大女嬰確診。發言人指女嬰出現發燒徵狀，已為病人進行所需測試，結果對副流感病毒呈陽性反應。病人現正接受隔離治療，目前情況穩定。

發言人表示指，院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續密切監察該病房病人的健康情況，同時已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

屯門醫院上周二（26日）公布，新生嬰兒特別護理病房自3月22日起，先後有3名嬰兒染副流感病毒，分別為一男兩女、介乎6至10個月大。他們出現上呼吸道感染徵狀，均對副流感病毒呈陽性反應。現正接受隔離治療，目前情況穩定。