瑪嘉烈及屯門醫院試行中西醫協作　以針灸舒緩化療、電療副作用

醫院管理局宣布，將於今年9月及10月，在瑪嘉烈醫院及屯門醫院推行癌症治療中西醫協作先導計劃，為正在或計劃接受化療及電療的病人提供針灸服務，舒緩化療及電療帶來副作用，預料將有1,000名病人受惠。



今年9月及10月起，瑪嘉烈醫院及屯門醫院分別推行癌症治療中西醫協作先導計劃，透過針灸舒緩病人接受化療及電療所帶來的副作用。計劃主要針對神經麻痹以及口腔乾燥等兩個副作用作出針灸治療。服務由政府資助，合資格的香港居民每次需付120元，綜援患者費用全免。

仁濟醫院—香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）中醫服務主任陳啟賢表示，在接受化療或電療前，會為病人進行針灸治療，以紓緩化療或電療帶來的副作用。在病人接受癌症治療程期間，亦需到中醫診所覆診，「中醫理念重視治人，係呢啲情況改善咗個副作用，提升生活質量，提升患者正氣已幫助患者抗癌治療。」

瑪嘉烈醫院腫瘤科顧問醫生林美瑩相信，針灸治療在癌症治療前介入，可幫助病人在治療過程緩解副作用，令整個療程可更順暢完成。她指，計劃在瑪嘉烈醫院實行約一星期，篩選超過50位病人，暫有4位符合資格又願意參與的病人。預計未來一年，瑪嘉烈醫院約有1,000位病人受惠，約佔腫瘤科十分之一病人。

她指，計劃會揀選治療期間有可能出現神經麻痹，以及口腔乾燥等兩個副作用的病人，其次會留意病人臨床的穩定性、血小版凝血功能等，病人以自願性質參與。

醫院管理局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，未來一至兩年會先於瑪嘉烈醫院及屯門醫院推行計劃，其後再擴展至7個醫院聯網。她又指，現時有6位醫師在瑪嘉烈醫院進行相關計劃，亦已有36位醫師已接受培訓，未來可投入至計劃。