屯門醫院打錯針　六人原打XBB新冠新疫苗變打二價疫苗　院方致歉

屯門醫院今（21日）公布，昨日院方疫苗接種站的醫護人員在核對疫苗庫存紀錄後發現，六名選擇接種新冠XBB變異株新疫苗，被錯誤接種新冠的二價疫苗。



屯門醫院表示，對事件非常重視，已即時聯絡所有受影響的市民解釋及致歉，也會提供適切協助及密切跟進他們的情況。院方又指，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。



（資料圖片／呂穎姍攝）

屯門醫院公布，醫院疫苗接種站的醫護人員昨日（20日）於服務時間完結核對疫苗庫存紀錄後，發現與接種紀錄有出入。院方隨即進行調查後發現，六名選擇接種新冠XBB變異株疫苗的市民，被錯誤接種新冠二價疫苗。院方指出，當中涉及的六名市民包括三男三女，年齡由65至74歲。

屯門醫院表示，對事件非常重視，已即時聯絡所有受影響的市民解釋及致歉，也會提供適切協助及密切跟進他們的情況。醫院亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，就今次事件對市民造成不便及影響致歉。

醫院會詳細調查事件及檢視疫苗接種流程，提出改善建議，避免再發生類似事件，亦已加強醫護人員培訓及督導，確保負責接種疫苗的醫護人員嚴格遵守各項核實程序。