台灣花蓮大地震｜香港天文台接獲逾一百名市民報告感到地震

台灣地震｜香港天文台今早（3日）稱，據天文台初步分析，今早7時58分台灣發生一次 7.3級地震，震中位於北緯23.86度，東經121.66度附近，即花蓮之東南偏南約15公里（距離香港之東北偏東約790公里)，震源深度約10公里。



香港天文台稱，接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。



全球地震資訊網4月3日早上顯示，早上7時58分台灣發生一次 7.3級地震，震中位於花蓮之東南偏南約15公里。（香港天文台網頁截圖）

台灣中央氣象局稱，今日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。受到地震影響，台灣高鐵全線停駛，車廂內停電。而台北捷運則停駛40分鐘。

台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（MW百年工藝——極致駕馭Mars x Bimmer Facebook）

天文台初步分析指，今早7時58分台灣發生一次 7.3級地震，震中位於北緯23.86度，東經121.66度附近，即花蓮之東南偏南約15公里（距離香港之東北偏東約790公里)，震源深度約10公里。

4月3日早上8時35分，台灣再發生一次地震，震央宜蘭花蓮交界，為５.８級地震。（台灣颱風論壇｜天氣特急Facebook專頁）

香港市民報告震動維持數秒 類似小型貨車駛過的振動

香港天文台稱，接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

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